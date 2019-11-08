Взрыв в кафе «Антошка» в центре Бишкека произошёл днём 8 ноября. Пострадали 13 человек, есть погибшая — сотрудница заведения.

По информации Минздрава, при взрыве погиб один человек, еще 13 пострадали — трое из них дети. Взрыв произошел в самом центре Бишкека, на пересечении проспекта Чуй и бульвара Эркиндик.

Погибшая была сотрудницей «Антошки». По предварительным данным МВД, в кафе взорвался газовый баллон.

О газовом баллоне говорят и очевидцы.

«Зашёл один посетитель, купил гамбургер, он заметил, что сотрудники ковырялись в газовом баллоне», — сказала журналисту «Клоопа» продавщица мороженого, работающая возле «Антошки».

Место взрыва. Фото: Kloop.kg Фото: Kloop.kg

Взрыв случился в 13:30.

«Внутри было много людей, все они выбежали, одна моя знакомая вышла обгоревшая. Ещё несколько сотрудников выбежали с обгоревшими лицами и ушами», — рассказала продавщица мороженого.

Разгоревшийся после взрыва пожар тушили три пожарных расчета, огонь локализован.

Новость будет обновляться.

Над материалом работали: Айгерим Тариэл, Азим Сапарбеков, Элана Батырбекова, Адилет Иманалиев