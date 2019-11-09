Фото: Анна Капушенко

Милиция задержала арендатора кафе сети быстрого питания «Антошка» — днем ранее сгорело одно из заведений, расположенное в центре Бишкека. По предварительным данным, причиной пожара стал взрыв газового баллона — очевидцы сообщали о трех взрывах.

В пожаре погибла 21-летняя кассирша кафе, а Минздрав сообщил о 15 пострадавших, в том числе семи детях.

Арендатора «Антошки» водворили в изолятор временного содержания, начато досудебное производство по факту нарушения правил пожарной безопасности.

Двое пострадавших при взрыве находятся в тяжелом состоянии с ожогами 25-30% тела, еще шесть получили ожоги 5-13% тела, их состояние среднее.

Кафе было расположено на пересечении проспекта Чуй и бульвара Эркиндик. После пожара в нем полностью обвалилась крыша, от взрывной волны пострадали второй и третий этажи здания, к которому было пристроено кафе.