Telegram — мессенджер, аудитория которого растет с каждым годом. Он популярен не только из-за удобство общения в нем, но и из-за информативных каналов, аудиоплеера и возможности секретного чата.

Кроме того, в Телеграме есть стикеры — в отличие от смайликов, каждый человек может создать себе каталог стикеров из любых картинок и фотографий.

В Кырызстане пользователи тоже создали стикеры с локальными шутками, политиками, кыргызскими фразами и артистами эстрады. Мы собрали небольшую подборку, которую сможет скачать каждый пользователь Телеграма.

«Чык эшике» — стикеры, посвященные президенту Сооронбаю Жээнбекову. На них глава государства играет в волейбол, молится и даже пьет из чашки вместе с Атамбаевым (здесь они все еще дружат). Кроме того, вы можете посмотреть на Жээнбекова в юности или на то, как он позирует с президентом США Дональдом Трампом.

Стикеры «Айайай» тоже посвящены кыргызским политикам — там есть и бывшая замминистра труда Лунара Мамытова. Она заявила, что кыргызские пенсионеры могут путешествовать на пенсию. Также некоторые стикеры посвящены депутату Кожобеку Рыспаеву — однажды он заявил, что в парламенте сидит элита народа.

Если вы любитель вставить в разговоре с приятелем кыргызскую фразу, то следующий стикерпак именно для вас. В наборе «Кыргызбай» есть популярные выражения «Таяк жейсин», «Айтпа» или «Желмогуз» («Получишь тростью», «Не говори», «Баба-Яга») . А еще есть «Дэвэле» и «Прогибке сай». ( «Типа» и «Кинь на прогиб»)

Но если этого вам покажется мало, до добавляйте стикерпак «Нуре» — в нем содержится более 70 популярных кыргызских выражений. Например, «Зынк», «Базар жок», «Иттей сонун», «Жыргализм», «Сасыгым» и другие.( «Идеально», «Базару нет», «Вообще здорово», «Каеф», «Моя вонючка»)