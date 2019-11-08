Улица Каракульская.

Вице-мэр Бишкека Уланбек Азыгалиев сообщил о том, как может дальше развиваться реконструкция улицы Каракульской. Улицу должны были расширить, подвинув для этого часть Ботсада и дома местных жителей. Реконструкция была остановлена из-за недовольства бишкекчан — для вырубки Ботсада нужно разрешение правительства, а для того, чтобы подвинуть дома и заборы — решение суда.

«Мэрия пошла на встречу горожанам. Мы не стали этот проект осуществлять, потому что для нас зеленые насаждения стали более приоритетными, чем строительство дороги», — сказал Азыгалиев.

В разговоре с журналистом Kloop.kg вице-мэр рассказал о нескольких вариантах дальнейшей реконструкции дороги. Например о односторонних улицах Каракульской и Ашхабадской.

Улица Ашхабадская.

«Мы Каракульскую хотели бы не расширять, а сделать односторонней. Каракульскую в одну сторону [на юг], а вторую Ашхабадскую на север», — сказал вице-мэр. Если улицы сделают односторонними, по словам вице-мэра, на них предусмотрят тротуары.

Правда у этого варианта есть проблемы — Азыгалиев рассказал, что жители против односторонних улиц, потому что не хотят, чтобы оживленные трассы проходили прямо у ворот дома. Сейчас жители живут в тихих переулках без обильного автомобильного движения.

«Этот вопрос мы вероломно решать не будем», — утверждает вице-мэр и обещает, что мэрия в этом деле будет вести диалог с жителями.

Еще один из вариантов реконструкции более радикален — мэрия может «выкупить частный сектор и построить эту дорогу». Однако это весьма трудоемко и затратно.

Улица Медерова заканчивается тропинкой с линией электропередач.

Третий вариант — это пробивка улицы Медеровой на запад. Сейчас улица заканчивается у Каракульской, наткнувшись на тропинку с линией электропередач.

«Мы Медерова хотим продлить на запад на улицу Алтымышева вдоль речки», — рассказывает о третьем варианте решения вопроса Азыгалиев. Для этого мэрии придется перенести ЛЭП.

Дом в тихом переулке

После сноса забора дом стал объектом интереса чужих людей — взрослые искали на развалинах цветной металл, а дети и подростки заходили на неогороженную территорию. Фото: Айдай Иргебаева

Также вице-мэр прокомментировал снесение забора жителей дома 58 на углу Каракульской и Медерова. В этом доме живет семья Аташевых — вдова с дочерями. Для реконструкции Каракульской мэрии нужна была часть участка этой семьи.

Забор снесли в сентябре после решения суда, обязавшего Аташевых передать мэрии свою красную книгу. Мэрия так и не объяснила причины снесения забора, учитывая тот факт, что реконструкция дороги все равно была приостановлена, а семья планировала подать на аппеляцию.

«Мы с ними ведем переговоры, с представителями хозяев, к нам они приходили. Постараемся помочь им с разрешительной документацией и восстановлением забора», — заявил Уланбек Азыгалиев. По его словам, мэрия рассматривает вариант привлечения спонсоров для восстановления снесенного забора, чтобы не оставлять семью «один на один с проблемой».

Так выглядит дом Аташевых сейчас. Мост выходит прямо на дом. Власти еще должны поставить защитное ограждение на сам мост, чтобы в случае аварии автомобиль не влетел в окно дома. Фото: Дария Аташева

Kloop.kg связался с семьей Аташевых — они не знают о планах мэрии и утверждают, что не в курсе о каких-либо переговорах. Из мэрии к ним не обращались с 18 сентября — дня, когда снесли забор.

«Судебное дело не аннулировали и также претендуют на нашу красную книгу. Мы подали аппеляцию в Верховный суд. Юридически они отобрали у нас землю и решение свое до сих пор не аннулировали», — сказали сестры Аташевы.