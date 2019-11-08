Экс-чиновник ГРС Насирбек Алмаматов, в ноябре прошлого года задержанный при получении взятки, объявлен в розыск. Погранслужба отказалась сообщить, пересекал ли он границы. Ведомство заявило, что это конфиденциальная информация и запрос должны делать МВД и ГКНБ. В правоохранительных органах Kloop.kg сообщили, что данных о пересечении границ Алмаматовым нет.

По решению суда еще 30 октября Алмаматова должны были вернуть в колонию. Вернуть — потому что осужденного еще в прошлом году экс-чиновника освободили летом этого года, путем сложения заменив срок в 12,5 лет на штраф в 3,3 миллиона сомов.

После того, как освобождение чиновника вызвало резонанс, дело снова пересмотрели и вернули уголовное наказание. Но 30 октября Алмаматова не было на заседании суда якобы по болезни. Когда 31 октября журналисты спросили у ведомств, задержан ли Алмаматов, те не смогли ответить и определиться, кто именно должен его задержать.

Известно, что материл по делу Алмаматова поступил в ГУВД 1 ноября.

Kloop.kg следило за этим делом и поинтересовалось уже 2 ноября, вернули ли экс-чиновника в колонию. Ссылаясь на нерабочий день министерства и службы попросили уточнить вопрос в понедельник 4 ноября. Как оказалось, Алмаматова никто так и не задержал, потому что 4 ноября его объявили в розыск. Милиция не нашла его дома и теперь ведет розыскные мероприятия. Адвокат Алмаматова не знает о его местонахождении.

Чиновники в розыске

Кыргызские чиновники, проходящие по уголовным делам, нередко объявляются в розыск. Так 5 августа в розыск объявили экс-председательницу ГРС Алину Шаикову — она перестала являться на допросы, а СМИ, ссылаясь на свои источники, сообщили о том, что она покинула Кыргызстан.

А месяцем ранее в розыск был объявлен бывший председатель ГКНБ Бусурманкул Табалдиев, проходивший по делу о незаконном освобождении кримавторитета Азиза Батукаева.

А в мае 2018 года стало известно, что Кыргызстан покинул депутат Аскарбек Шадиев — его помощник сообщил, что тот поехал лечиться. В Кыргызстане против политика было возбуждено дело и ГКНБ сначала отрицал, что политик пересек границы. Однако спустя некоторое время ведомство признало, что Шадиева нет в стране и сообщило, что он «пересек границу вброд» через речку в Баткенской области.