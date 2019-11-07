Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности изучили, насколько жители Бишкека и новостроек доверяют милиции.

Исследователи узнали, как часто пострадавшие обращаются в правоохранительные органы или почему отказываются от обращения.

Исследование изучило, как жители Бишкека относятся к собственной безопасности. Отчет опубликован на сайте Нацстаткома, опрошены 1000 человек из Бишкека и 990 из новостроек.

Уровень преступности вырос

По данным Генеральной прокуратуры, в 2018 году в Кыргызстане зарегистрировано 29,7 тысяч преступлений — это на 8,1% больше, чем в 2016 году. 58% всех преступлений зарегистрировано в Бишкеке и Чуйской области.

Результаты опроса показали, что число пострадавших от некоторых преступлений превышает официальную статистику в 17 раз. А официальные данные по половым преступлениям (изнасилования, принуждение к сексу, совращение малолетних) занижены в 55 раз.

Преступления в отношении женщин

Одним из видов преступлений, совершаемых в отношении женщин, стало похищение для принуждения к браку, известное как «ала-качуу». Только в 6 из 1990 домохозяйств сообщили о факте похищений женщин с целью вступления в брак.

По данным исследования, за последние три года 81 опрошенный (8%) из Бишкека и новостроек были участниками или свидетелями похищения женщины для вступления в брак.

«В то же время более половины респондентов – 56% в новостройках и 54% в Бишкеке – обеспокоены тем, что их дочери, сестры или внучки будут похищены для вступления в брак против воли», – отмечено в исследовании.

Обращения в милицию

Общий уровень обращаемости в милицию в Бишкеке составил 20%, а в новостройках – 17%. Почти половину от всех обращений составляют заявления об ограблении домов.

Причины отказа от обращения в милицию в целом

Наиболее часто упоминаемой причиной отказа от обращения в милицию стало следующее: «Подавать заявление в милицию бесполезно, потому что она не будет ничего делать».

Женщины не обращаются в милицию, когда происходит семейное насилие

Исследователи выяснили, что причины, по которым женщины отказываются обращаться в милицию по причине семейного насилия, существенно отличаются от причин необращения респондентов по другим видам преступлений.

Самой частой причиной отказа от обращения в милицию стало самостоятельное решение проблемы, поскольку преступник уже был известен жертве – 28%.

В 25% случаев респондентки ответили, что не хотели бы чтобы о семейном насилии узнали, а в 19% заявили о «незначительность ущерба».

Результаты обращения в милицию

6% обратившихся в милицию сообщили, что заявление о преступлении не было принято. 61% респондентов сообщил, что милиция не поймала преступника или не нашла пропажу.

«Сравнение данных показывает, что в реальности число жертв преступлений существенно выше, чем это показывают данные официальной статистики», – заявлено в отчете.