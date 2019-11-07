Раньше на этом участке — как и вдоль всей улицы Каралаева в 4 микрорайоне густо росли деревья и была живая изгородь.

В редакцию Kloop.kg обратились жители 4 микрорайона — по их словам еще в середине лета на участке парковой зоны улицы Каралаева у дома 26 начались строительные работы. С тех пор жители боролись за сохранение зеленых насаждений и обращались к мэру Бишкека Азизу Суракматову.

Горожане утверждают, что деревья на участке подпиливали и умышленно вредили насаждениям с 2016 года, а уже в июле 2019 года вырубили живую изгородь и частично расчистили территорию.

Участок частично расчистили, деревья привели к засыханию.

Госэкотехинспекция сообщила жителям, что участок уничтожается незаконно, и по данным организации, строящиеся объекты там не числятся. Но Бишкекглавархитектура утверждает, что участок выдан в аренду.

Бишкекглавархитектура сообщила, что проект о постройке «временного центра здоровья» был согласован еще в 2016 году. Также есть градостроительное заключение по объекту о «временном размещении пункта предпродажной подготовки автомобилей и офиса».

Жители микрорайона требуют сохранить территорию парковой зоны.

Вице-мэр Уланбек Азыгалиев сообщил Kloop.kg, что ему известно о проблемах с уничтожением зеленых зон в микрорайонах, в частности о ситуации в 4 и 6 микрорайонах. По словам чиновника, мэрия занимается этим вопросом и отстаивает интересы жителей.

Однако о конкретных мерах, принятых для сохранения парковой зоны в 4 и 6 микрорайонах он не сообщил. О застройке в 6 микрорайоне у Березовой рощи сообщали еще в мае — в том числе о том, что разрешения на строительство не выдавалось.