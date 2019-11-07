Этот калькулятор мы создали вместе с сервисом Яндекс.Такси (скачать приложение).

Вечер пятницы, на часах 17:58, и вы вдруг вспомнили, что через полчаса надо быть в другой части города в гостях на дне рождения. На общественном транспорте вы уже не успеваете добраться и звоните в одну из служб, чтобы заказать такси. Долгие гудки, оператор принимает заказ, узнает все детали поездки, а потом вы ещё ждёте назначения машины. И вот вы приехали на празднование с опозданием.

Знакомо?

Наш калькулятор покажет, сколько времени в год у вас может уходить на телефонные разговоры с диспетчерами такси и на назначение машины — времени, которое можно было бы использовать с большей пользой. В калькуляторе мы использовали самый оптимистичный сценарий, где разговор с оператором и назначение борта занимают 4 минуты.

Сервис Яндекс.Такси сокращает время заказа машины в несколько раз. Достаточно открыть приложение, указать, куда нужно ехать, и сделать заказ. На экране появится информация, какой автомобиль приедет, через сколько и другие детали. Среднее время ожидания машины в Бишкеке — всего 3 минуты.