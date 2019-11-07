Что случилось?

В начале октября активистка Мария Колесникова предложила проводить прямые выборы мэра Бишкека. По ее мнению, когда мэр избирается горожанами, он «подотчетен им напрямую».

Сейчас градоначальника выбирают депутаты горкенеша через тайное голосование. А кандидатов в мэры могут выдвинуть оппозиция, коалиция большинства или премьер-министр. В городах, где практикуются прямые выборы, градоначальники отчитываются перед избирателями. Но в Кыргызстане мэры выступают с отчетами перед депутатами горкенеша.

По словам Колесниковой, инициатива добиться прямых выборов возникла потому, что «депутаты не выполняют предвыборные программы партий, а мэры, как правило, действуют, не прислушиваясь к мнению горожан».

«Если мэр избирается горожанами, он будет нести ответственность за реализацию программы развития города, которую выбрали горожане», — считает Колесникова.

Вопрос о прямых выборах стал актуальным после того, как в августе 2018 года мэром Бишкека избрали Азиза Суракматова. Тогда выборы прошли безальтернативно — кроме него, других кандидатов на этот пост не было.

Кандидатуру Суракматова выдвинула коалиция большинства горкенеша. Оппозиционные фракции и премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев не стали выдвигать своих кандидатов.

Во время голосования возле здания мэрии Бишкека проходил протест — около 20 гражданских активистов вышли на митинг против выборов. Они требовали роспуска горкенеша и прямых выборов, но получили отказ.

Правозащитница Калича Умуралиева тогда посчитала, что депутаты боятся проведения прямых выборов из-за того, что горожане будут выбирать мэра, не лояльного и неудобного властям.

Сейчас партии готовятся к выборам в парламент в 2020 году и в Бишкекский городской кенеш, которые пройдут весной 2021 года. После выборов в горкенеши депутаты должны будут избрать нового мэра, поэтому и дискуссия о прямых выборах градоначальника возобновилась.

Могут ли горожане добиться прямых выборов мэра Бишкека?

«Клооп» проконсультировался у юриста Олега Порваткина, как граждане могут изменить порядок избрания мэра.

Шаг 1: Необходимо создать инициативную группу, в которой должно быть не менее 10 человек.

Шаг 2: Подать протокол на создание инициативной группы и заявление с законопроектом в минюст. В течение 30 дней минюст проверит законопроект на соответствие законодательству.

Шаг 3: Если заявление одобрят, вам выдадут свидетельство о регистрации инициативной группы. После этого вы имеете право собирать подписи «за» или «против» законопроекта. Необходимое количество подписей «за» — не менее 10 тысяч.

Шаг 4: Если собирается достаточное количество подписей, то законопроект направят Жогорку Кенеш, в котором проверят подлинность подписей, а после рассмотрят и сам документ.

Шаг 5: Затем депутаты должны одобрить документ во фракциях и комитетах Жогорку Кенеша, а после отправить на голосование на общее заседание. Если парламентарии одобрят документ в трех чтениях, то законопроект поступит на подпись к президенту.

Шаг 6: Президент может подписать законопроект или же вернуть документ с возражениями в парламент. После доработки депутаты вновь должны одобрить закон, а президент его подписать. Лишь после этих процедур закон вступит в силу.

Кто еще может инициировать такой закон?

Инициировать законопроект могут также парламент или правительство. В последний раз предложение о прямых выборах мэра парламентариями озвучивалось в мае 2018 года. Тогда депутаты обсуждали поправки в закон о выборах в местные органы самоуправления.

Проект закона содержал норму о прямых выборах, что вызвало споры. Некоторые политики выступали за поправку, часть отнеслась к предложению скептически, а другие назвали инициативу популистской.

Депутат Кенжебек Бокоев разработал отдельный законопроект о прямых выборах мэра, но документ прошел только первое чтение. По мнению Бокоева, если мэров будут избирать напрямую, то они будут пользоваться доверием местного населения.

«У нас уже были прямые выборы, в будущем тоже должны быть. Уже два-три года мой законопроект не вносят на рассмотрение, чинят препятствия. Органы местного самоуправления должны избираться местным населением. Как избирают президента, депутатов Жогорку Кенеша также напрямую избиратели должны выбирать глав своего города и села», — говорит Бокоев.

Другие депутаты парламента считают, что прямые выборы могут привести к негативным последствиям. По словам главы фракции «Ата Мекен» Алмамбета Шыкмаматова, в Кыргызстане уже внедряли такой подход, но он привел к тому, что люди начали делиться «на кланы и роды».

«Как только у нас что-то не получается, мы сразу начинаем обвинять систему, а потом начнется: давайте напрямую выбирать и судей, и милиционеров, только тогда исправимся. Все это популизм, мы это уже проходили и немало обжигались на этом», — заявил он.

Прямые выборы в Кыргызстане действительно были. В законе о местном самоуправлении от 2002 года было прописано, что мэров городов районного значения избирались напрямую горожанами сроком на четыре года. При этом, мэры Бишкека, Оша и других городов областного значения, избирались местными кенешами. В 2008 году закон изменили.

Как хорошо работает система выборов мэров депутатами горкенешей?

Усилить роль местных кенешей власти решили после изменений в Конституции 2010 года, и поэтому во всех городах мэров стали выбирать именно депутаты.

После девяти лет практики стало ясно, что многие города столкнулись с проблемами при выборах мэров.

К примеру, в Джалал-Абаде народные избранники не могли утвердить кандидатуру мэра и спикера на протяжении всего 2017 года из-за разногласий между фракциями горкенеша. Поэтому не получалось утвердить и бюджет города. Депутаты коалиции меньшинства не приходили на заседания из-за споров с провластной фракцией СДПК. Это привело к самороспуску горкенеша и перевыборам. Только после этого удалось избрать градоначальника.

В Кара-Балте депутаты горкенеша, избранные еще в декабре 2016 года, дважды не смогли избрать мэра города. Это привело к тому, что Центризбирком назначил перевыборы горкенеша и только после этого депутаты избрали мэра.

По данным Центризбиркома, после выборов местных кенешей в декабре 2016 года депутаты не смогли избрать мэров в Айдеркене, Кадамжае, Канте, Кемине, Таш-Кумыре и Чолпон-Ате.

В рещультате президент Сооронбай Жээнбеков решил, что стоит вводить прямое госуправление из центра из-за неспособности местных кенешей решать проблемы на местах.

«Откровенно говоря, выбор руководителей местной исполнительной власти превращается в игры, которые наносят урон деятельности государства», — заявил тогда президент.

Позже парламент принял закон, согласно которому для избрания мэра нужно большинство голосов. Раньше необходимо было как минимум две трети голосов депутатов — из-за этой нормы в местном кенеше не всегда собиралось необходимое количество народных избранников (кворум), чтобы провести голосование.

«Отдельные фракции и группы депутатов по политическим соображениям и личным интересам, путем бойкотирования, искусственно не обеспечивают кворума отдельных местных кенешей, и тем самым срывают выборы главы исполнительного органа местного самоуправления», — указано в справке-обосновании.