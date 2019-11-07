Не дождавшись решения дисциплинарного комитета ФИФА, федерация футбола Кыргызстана запустила в продажу билеты на матч с японской сборной, который состоится 14 ноября в Бишкеке.

Заседание дисциплинарного комитета должно было состояться 4 ноября — на нем ФИФА должны были решить, как отреагировать на нарушение, произошедшее на матче Кыргызстан — Мьянма. Заседание комитета перенесли на неопределенный срок.

На матче с Мьянмой на поле выбежал болельщик. Кыргызскую федерацию могли оштрафовать, в том числе недопустить болельщиков на оставшиеся матчи кыргызской команды на ЧМ2020.

Матч кыргызской сборной с командой из Мьянмы прошел 10 октября. Это была крупнейшая победа в футбольной истории Кыргызстана — сборная разгромила соперников со счетом 7:0.