ГСИН сообщила о гибели еще одного своего сотрудника. 5 ноября солдату Департамента охраны и конвоирования Госслужбы исполнения наказаний стало плохо перед отбоем, он скончался до приезда скорой.

«Дело расследует Военная прокуратура. Остальных военнослужащих допросили. Причины смерти будут ясны после получения результатов судебно-медицинской экспертизы», — сообщили в ГСИН.

Днем ранее другой сотрудник скончался после удара током — однако ГСИН утверждает, что по предварительным данным причиной смерти могло быть сердечное заболевание.