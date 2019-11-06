Страх и ненависть на Солтон-Сары. История о том, почему мы нужны Китаю, а он нужен нам

Кыргызстан не является самым важным для Китая рынком сбыта — торговля с странами Центральной Азии составляет мизерную часть китайской внешней торговли. Но регион может быть привлекателен китайским инвесторам по другой причине — в Китае им делать уже просто нечего. По словам Дирка ван дер Клея, добывающим и сельскохозяйственным компаниям в Китае сейчас приходится несладко — приходится поднимать зарплаты сотрудникам, маневрировать между экологическими законами и ограничениями и конкурировать с тысячами себе подобных. Поэтому очень многие компании, базирующиеся в китайских провинциях, пытаются найти внешние рынки, в которые они могут войти.

Центральная Азия в этом плане лакомый кусочек — здесь низкая конкуренция и большие возможности. Так, например, Таджикистан стал привлекателен для производителей цемента — цены на него там достаточно высокие, а достойных соперников почти нет. Поэтому несмотря на сложную бизнес-среду и необходимость участвовать в коррупционных схемах, китайские компании с каждым годом вкладывают все больше денег в Таджикистан и Кыргызстан. И кыргызские власти с радостью принимали бы больше инвестиций со стороны Китая, но, по мнению ван дер Клея, они опасаются непонимания со стороны гражданского общества. Кыргызы с большим недоверием относятся к любым китайским вливаниям.

По словам эксперта Шеридала Бактыгулова, корни негативного отношения к Китаю лежат в советской пропаганде 1960-х — тогда Кыргызстан и Казахстан входили в Среднеазиатский округ, который готовился к войне с Китаем. «Начиная со школьной скамьи на уроках начальной военной подготовки население тоже готовили к этому противостоянию. Возникающие в тот период советско-китайские приграничные конфликты привели к тому, что негативная установка о китайцах прочно вошла в наше сознание», — говорит эксперт. Кроме этого трагические события 1916 года также не прибавляют любви к китайцам — тогда после неудачного восстания против российской империи кыргызы бежали в Китай, где большая часть спасавшихся погибла.

«Вы знаете про «Уркун»? Как тогда китайцы убивали кыргызский народ и делают это сейчас. Эту воду, которая течет с Бучука, мы пьем. А китайцам плевать [какого она качества], как и правительству», — говорит один из аксакалов Мин-Булака, сидя на табуретке в тени дерева. Проходящие мимо жители останавливаются и уважительно здороваются со старцем. «Экология сильно портится, это скажется на наших будущих поколениях», — заключает аксакал.

Но без китайских инвестиций экономике Кыргызстана, как и любой другой центральноазиатской экономике, будет сложно, считают эксперты. Это понимают и местные жители. Уланбек — чабан и хозяин дома, в котором произошла драка между местными парнями и китайскими рабочими, кривится и плюется, когда мы спрашиваем его о том, какую сторону он поддерживает.