Уже почти год существует Telegram-группа, в которой сидят парни из Кыргызстана, публикующие фотографии вебкам-моделей — они стараются выяснить личности девушек, а затем оскорбляют их и в некоторых случаях вымогают деньги. Корреспондент «Клоопа» четыре месяца общалась с участниками и описывает, что и как устроено в этом чате.
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Telegram-группа о вебкаминге почти за год выросла до 6 тысяч человек, это очень высокий показатель для Telegram-сообщества Кыргызстана (известные кыргызские блоггеры имеют в среднем около тысячи подписчиков). Вступить в группу просто так нельзя — надо получить приглашение.
В группе в основном сидят парни из Кыргызстана, которые выкладывают фотографии вебкам-моделей и иногда за деньги делятся их контактами или адресами.
Вебкаминг — бизнес, построенный на выполнении услуг на веб-камеру за деньги. Услуги могут быть как интимного, так и не интимного характера — например, клиенты могут попросить девушек или парней помастурбировать на камеру или просто поговорить с ними на разные темы.
Сидящие в чате парни считают себя носителями моральных ценностей и часто оскорбляют девушек, называя их «блядями», «ебучками», «шкурами», «шлюхами» или «шмарами».
«По дешёвке сразу десятерых можно в жены взять и всем хиджаб одеть, чтобы на улице не узнавали», — пишет один из пользователей.
«Шлюхи, блять, позор нации. Да чтобы у вас пизда отсохла», — говорит другой.
Часть парней переживает, что может знать или встречаться с этими девушками, поэтому предлагают раскрывать их личности или «вешать фотографии возле ЗАГСа».
«Нужно, чтобы как можно больше пацанов подписались сюда. Не дай бог, сейчас эти бабы нормальных пацанов раскручивают и разводят на бабки и френдзонят», — предлагает один из парней.
В основном большая часть парней сидит в чате анонимно и не раскрывает свои личности, некоторые просят контакты и данные девушек на фотографиях, и такие сведения иногда им продают, а иногда высылают бесплатно.
Среди пользователей иногда появляются те, кто призывает парней не заниматься слатшеймингом — не травить девушек за внешний вид или поведение, но таких почти сразу банят.
«Некоторые молодцы показали фотки девушек их родителям и братьям. Угадайте, какой итог? Это ж каким надо быть уёбком, чтобы тратить своё время на то, чтобы найти родителей девушки и показать им это», — пишет один из пользователей.
Администратор группы под ником Kadyraliev объясняет «Клоопу», что они выкладывают фотографии девушек для того, чтобы они прекратили работать вебкам-моделями.
«Многие находят знакомых по Бишкеку и Казахстану. Некоторые деньги предлагают за удаление фоток, но мы все равно не удаляем. Бывало, интим предлагали», — пишет он.
Другой администратор под ником «Удаленный аккаунт» говорит, что цель группы — не в том, чтобы искать номера или контакты девушек, а в том, чтобы показывать, что вебкам — это «большая проблема».
«Люди не верят, что так много девушек работают. Когда они видят, что работают их сестры и подруги, мы можем попытаться изменить ситуацию. Заставить правительство помочь, запретить эти плохие сайты и закрыть эти студии, которые используют наших девушек», — пишет он.
Бизнес на фотографиях
Один из бывших администраторов группы, Адиль (имя изменено) говорит, что её владельцы и участники делают деньги на этой группе — например, он сам в качестве посредника за два месяца заработал 25 тысяч сомов на удалении фотографий девушек.
«Админы за удаление каждой вебкам-модели берут от 50$ и выше. Напрямую они это не говорят, работают через посредников, шестёрок, которые себе ещё проценты оставляют, 10 процентов. Я был в этих 10 процентах. Но есть кидаки, которые говорят, что удалят, берут оплату и пропадают», — говорит он.
Адиль говорит, что иногда администраторы удаляли фотографии бесплатно, а иногда даже за деньги отказывались это делать.
«Дело было так — многие писали “можете удалить?”, и я связывался с этим человеком, потом с тем, кто залил. Если он удалял, то все деньги девушки за удаление — мои, если не соглашался, то я писал админу. Он знал, что я активный и иногда удалял, а иногда нет. Это был такой пассивный доход», — говорит он.
Сам Адиль называет участников группы — «дрочерами» и «шантажистами».
«Там одни дрочеры сидят, которые надеются найти знакомую и развести её на секс путем шантажа. Еще те, кто обещают инфу о девочках, потом берут деньги и пропадают, просто кидают в черный список человека и все», — сказал он.
Сами администраторы отрицают, что берут деньги за контакты или удаление фотографий.
Травля девушек и реакция милиции
В процессе «разоблачения» в Telegram-группу пользователи часто скидывают фотографии девушек, которые не занимаются вебкамом.
Обычно это происходит так, что парни скидывают скриншоты веб-моделей плохого качества, находят похожих девушек среди знакомых и начинают их оскорблять и травить.
От одной из таких девушек ушел муж, оставив её с ребенком — это произошло после того, как снимок похожей на нее девушки появился в группе.
В разговоре с «Клоопом» она сказала, что «устала оправдываться» и не хочет много говорить на эту тему.
«У меня, слава Богу, и мозгов, и воспитания, и сил хватает, чтобы зарабатывать деньги честным путем. А на счёт других, кто этим способом зарабатывают, могу сказать одно — это их тело и их дело, они вправе распоряжаться им, как угодно. Сегодня меня могут затравить, а завтра — кого угодно. Мне вот за это страшно», — говорит она.
Другая пострадавшая говорит, что до сих пор слышит от знакомых о том, что она якобы занимается вебкамингом — это случилось также после того, как кто-то в чате сделал ссылку на её инстаграм-аккаунт.
В милицию девушка не стала обращаться, потому что не верит, что виновного, который начал эту травлю, смогут наказать. «Признаюсь, неприятно слышать такое в свой адрес. Но мне главное, что родные знают правду», — сказала она.
Пресс-секретарь ГУВД Бишкека Адыл Оморов говорит, что в милицию обращались несколько девушек с заявлениями о шантаже и распространении интимных фотографий — по этим фактам возбудили дела и задержали распространителей.
«Только по официальной сводке мы давали информацию, что с начала года было три случая, когда девушки писали заявления на людей, которые шантажировали их тем, что распространят их интимные фотографии. В двух случаях деньги вымогали парни, в третьем две девушки. На них возбудили уголовные дела», — сказал он.
Журналистка «Клоопа» попыталась связаться с другими девушками, чьи инстаграм-аккаунты обсуждали в Telegram-группе, но они не отвечали на вопросы или сразу блокировали переписку, когда речь заходила о вебкаминге.
Работа не от хорошей жизни
Бишкекчанин Искен (имя изменено) говорит, что работал в одной из вебкам-студий оператором — то есть посредником между клиентами и моделями. Он отвечал за переписку на английском языке.
«Процесс такой: клиент пишет на какое-то имя, ему отвечает другой человек — например, я. Он что-то просит, и я уже отправляю задание девочке, она записывает на вебкамеру и пересылает мне, а я отправляю ему. Фотографии автоматически делаются сайтом», — объясняет Искен.
Он говорит, что сейчас многие девушки боятся продолжать работать из-за травли в Telegram-группе — по словам Искена, им стали поступать «нездоровые звонки» и попытки шантажа.
Искен считает, что вебкам-модели абсолютно не защищены — не помогает смена IP-адресов, потому что через VPN можно поменять свою локацию и зайти на сайты, где работают модели из Кыргызстана.
Он объясняет, что девушки становятся моделями не от хорошей жизни, а из-за проблем в семье.
«Базара нет, есть девочки, которые попадают в вебкам по глупости, но они потом быстро уходят. В основном работают матери, у которых дети с ДЦП, матери-одиночки или девочки из семей, где отец умер, мать не работает и куча младших детей, которых надо кормить. Конечно, девушкам обидно, что кто-то выкладывает их фотографии и оскорбляет, им не нужна такая популярность», — сказал он.
Искен рассказывает, что многие пытаются заблокировать этот канал, но в Telegram слишком сильная защита. Обратиться в милицию — тоже не вариант, потому что в Кыргызстане нет закона, который бы разрешал или запрещал вебкаминг.
«Был случай, когда один человек не из студии, шантажировал девушку, требовал с нее деньги. Она обратилась в милицию и его посадили, но это другое, там еще нужно было доказать его шантаж», — сказал он.
Четыре года в вебкаминге
Алия (имя изменено) занимается вебкамингом с 18 лет — за четыре года она заработала себе на автомобиль, квартиру и открыла свой бизнес.
Когда она начинала заниматься вебкамингом, то хотела финансовой независимости от родителей. А позже ей понравилась эта работа и она стала ей заниматься на постоянной основе.
«Мое отличие от других — меня ни разу не палили. Работать начала в вебкаме с 18 лет. Искала работу, которую можно было бы совмещать с учебой — хотела всегда быть независимой», — говорит она.
Алия объясняет, что соблюдает меры безопасности и не работает в студии.
«В студиях есть спад (меньше девушек стало работать — прим.редакции). Об этом все говорят. Сама точно не знаю. Не работала в студиях, ведь когда ловят студии, операторы отмазываются, а девушек сами менты на счётчик сажают, пару моделей говорили об этом. Шантаж для родителей никто не отменял, тем более национальность… и девушки боятся. В такой стране живем, что ж поделать», — написала она.
Вебкаминг стал обсуждаться в Кыргызстане с 2017 года — на фоне этого обсуждения милиция начала задерживать организаторов вебкам-студий в Бишкеке и предъявлять им обвинения в «создании порнографических материалов».
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