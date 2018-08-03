Telegram-группа о вебкаминге почти за год выросла до 6 тысяч человек, это очень высокий показатель для Telegram-сообщества Кыргызстана (известные кыргызские блоггеры имеют в среднем около тысячи подписчиков). Вступить в группу просто так нельзя — надо получить приглашение.

В группе в основном сидят парни из Кыргызстана, которые выкладывают фотографии вебкам-моделей и иногда за деньги делятся их контактами или адресами.

Вебкаминг — бизнес, построенный на выполнении услуг на веб-камеру за деньги. Услуги могут быть как интимного, так и не интимного характера — например, клиенты могут попросить девушек или парней помастурбировать на камеру или просто поговорить с ними на разные темы.

Сидящие в чате парни считают себя носителями моральных ценностей и часто оскорбляют девушек, называя их «блядями», «ебучками», «шкурами», «шлюхами» или «шмарами».

«По дешёвке сразу десятерых можно в жены взять и всем хиджаб одеть, чтобы на улице не узнавали», — пишет один из пользователей.

«Шлюхи, блять, позор нации. Да чтобы у вас пизда отсохла», — говорит другой.

Часть парней переживает, что может знать или встречаться с этими девушками, поэтому предлагают раскрывать их личности или «вешать фотографии возле ЗАГСа».

«Нужно, чтобы как можно больше пацанов подписались сюда. Не дай бог, сейчас эти бабы нормальных пацанов раскручивают и разводят на бабки и френдзонят», — предлагает один из парней.

В основном большая часть парней сидит в чате анонимно и не раскрывает свои личности, некоторые просят контакты и данные девушек на фотографиях, и такие сведения иногда им продают, а иногда высылают бесплатно.

Александра Титова для Kloop.kg

Среди пользователей иногда появляются те, кто призывает парней не заниматься слатшеймингом — не травить девушек за внешний вид или поведение, но таких почти сразу банят.

«Некоторые молодцы показали фотки девушек их родителям и братьям. Угадайте, какой итог? Это ж каким надо быть уёбком, чтобы тратить своё время на то, чтобы найти родителей девушки и показать им это», — пишет один из пользователей.

Администратор группы под ником Kadyraliev объясняет «Клоопу», что они выкладывают фотографии девушек для того, чтобы они прекратили работать вебкам-моделями.

«Многие находят знакомых по Бишкеку и Казахстану. Некоторые деньги предлагают за удаление фоток, но мы все равно не удаляем. Бывало, интим предлагали», — пишет он.

Другой администратор под ником «Удаленный аккаунт» говорит, что цель группы — не в том, чтобы искать номера или контакты девушек, а в том, чтобы показывать, что вебкам — это «большая проблема».

«Люди не верят, что так много девушек работают. Когда они видят, что работают их сестры и подруги, мы можем попытаться изменить ситуацию. Заставить правительство помочь, запретить эти плохие сайты и закрыть эти студии, которые используют наших девушек», — пишет он.