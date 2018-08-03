Застрелились два солдата за два месяца — комиссия изучит причины самоубийств

Межведомственная комиссия проверит Департамент по охране и конвоированию при ГСИН, где за два месяца трое солдат-срочников пытались совершить суицид — двое погибли, а один получил тяжелое ранение.

Правительство создало комиссию по изучению самоубийств в Департаменте по охране и конвоированию при ГСИН. Пока точный состав комиссии и сроки её работы неизвестны.

Старший помощник военного прокурора Руслан Бейшалиев сказал «Клоопу», что цель комиссии — в том, чтобы определить, почему за последние два месяца трое солдат пытались покончить жизнь самоубийством.

«Включили [в комиссию] Госкомитет по делам обороны, который отвечает за призыв солдат на службу, чтобы они определяли изначально вместо с местными психологами составляли психологическую картину военнослужащих», — сказал он.

Пресс-служба ГСИН сообщила, что комиссия оценит деятельность департамента и опросит солдатов-срочников, которые служат в подразделениях ГСИН.

Правозащитница Азиза Абдирасулова, которая занимается защитой прав военнослужащих, сказала в интервью радио «Азаттык», что новобранцев нельзя отправлять на охрану тюрем и заключенных, потому что они не держали оружие и не проходили подготовку.

«Охрана тюрьмы – особая работа, там сидит особый контингент. Они не только охраняют тюрьму, но и смотрят за осужденными. Если осужденные будут оказывать психологическое давление, то в каком состоянии они будут?» — говорит она.

За последние два месяца в департаменте при ГСИН было совершено три суицида — двое солдат погибли, третий находится в тяжелом состоянии.

Солдат 2000 года рождения застрелился на посту в колонии №19 в селе Джаны-Джер в Чуйской области 7 июня. По информации «Азаттыка», происшествие почти сразу было квалифицировано как суицид, несмотря на то, что итогов еще не было.

Почти через неделю после первого случая застрелился 21-летний военнослужащий в колонии-поселении №1 в селе Молдовановка Чуйской области. Его прооперировали, но его состояние остается тяжелым.Третий суицид был совершен 31 июля в уборном помещении Ленинского районного суда Бишкека — застрелился 18 летний солдат-срочник. Военнослужащий был призван в апреле 2018 года Первомайским райвоенкоматом Бишкека.