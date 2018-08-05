Президент Сооронбай Жээнбеков провел недельный отпуск на Иссык-Куле. Это его первый официальный отпуск с начала президентства.

Сооронбай Жээнбеков стал президентом Кыргызстана в октябре 2017 года, получив более половины голосов избирателей — на тех выборах его основным соперником был бывший премьер-министр Омурбек Бабанов.

Жээнбеков сменил на посту президента Алмазбека Атамбаева, который возглавлял Кыргызстан с 2011 года. Хотя его называли верным соратником Атамбаева, отношения политиков испортились в 2018 году.

С начала 2018 года были уволены все кадры Атамбаева, а на многих влиятельных чиновников — соратников бывшего президента — были возбуждены уголовные дела.

Так были освобождены от должностей, а после заключены под стражу бывшие мэры Бишкека Албек Ибраимов и Кубанычбек Кулматов, а также экс-премьер Сапар Исаков.