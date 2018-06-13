Горсуд оставил Сапара Исакова под стражей до конца следствия

Бишкекский городской суд оставил бывшего премьер-министра Кыргызстана Сапара Исакова под стражей до окончания следствия. Его обвиняют в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека.

Горсуд оставил в силе предыдущее решение Первомайского райсуда — Исаков будет находится в СИЗО ГКНБ до конца следствия. Защита Исакова просила судей отпустить его под домашний арест.

Заседание городского суда прошло 13 июня в закрытом режиме.

Адвокат Исакова Нурбек Токтакунов заявил, что обжалует это решение. «Естественно, мы будем подавать жалобу. Мы будем исчерпывать все мыслимые и немыслимые возможности закона. Мы видим просто слепое исполнение указаний», — сказал он.

Сам Исаков ранее говорил, что это дело — «полная несправедливость».

ГКНБ предъявил обвинения Сапару Исакову 29 мая. По версии следствия, он, будучи завотделом внешней политики в аппарате президента, «пролоббировал интересы иностранной компании» при выборе подрядчика для ремонта Бишкекской ТЭЦ. Подрядчиком тогда стала китайская компания TBEA.

Действия Исакова, как считают спецслужбы, нанесли государству ущерб «в особо крупном размере». Модернизация ТЭЦ обошлась Кыргызстану в $386 млн, которые взяли у Китая в кредит.

Сам Исаков назвал происходящее «полным беспределом».

«Сейчас мы будем с адвокатом тесно работать и доказывать свою невиновность. Но я скажу, что это полный беспредел​. Я в шоке от всего этого», — сказал он журналистам сразу после допроса в ГКНБ 29 мая.

Из премьера в подозреваемые за полтора месяца

Исаков занимал пост премьер-министра с августа 2017-го до апреля 2018 года — эту высокую должность он занял при президенте Алмазбеке Атамбаеве.

За время премьерства Исакова срок Атамбаева завершился, а новым президентом в октябре был избран Сооронбай Жээнбеков.

В январе Жээнбеков заявил об усилении борьбы с коррупцией, а вскоре начались его разногласия с теперь уже экс-президентом Атамбаевым и его людьми в правительстве, включая Исакова.

Положение Исакова усугубилось во время январской аварии на ТЭЦ Бишкека во время сильных морозов. В апреле парламент отправил правительство Исакова в отставку через вотум недоверия — подобное в истории Кыргызстана произошло впервые.

После отставки спецслужбы вызывали Исакова на допрос в качестве свидетеля, но уже 29 мая он стал фигурантом уголовного дела о коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека. Спустя несколько дней его водворили в СИЗО.

В мае 2018 года депутатская комиссия пришла к выводу, что цена модернизации ТЭЦ Бишкека в $386 млн была завышена, а китайская компания, которая вела эти работы, не предоставила детальных отчетов о потраченных на них деньгах.

Депутаты постановили, что генпрокуратура должна дать «правовую оценку» тем, кто участвовал в подписании соглашения, а также изучить рациональность использования кредита.

Соавтор: Эмиль Султаналиев.

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