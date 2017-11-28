«Тайна Коко»: Мексиканская сказка ближе, чем ты думаешь

В кинотеатрах Бишкека показали новый проект от студии Pixar «Тайна Коко», рассказывающий невероятную историю о путешествии мальчика Мигеля по миру мертвых. Кинообозреватель Kloop.kg Марат Абдыкалыков посмотрел новый мульфильм и рассказал, почему на него нужно обязательно сходить в кино.

Студия Pixar, создавшая такие умилительные и поучительные мультфильмы, как «В поисках Дори», «Головоломка» и «История игрушек», выпустила новое творение под названием «Тайна Коко».

«Тайна Коко» переносит зрителя в Мексику и рассказывает о Дне мертвых, и том, что нужно всегда вспоминать своих близких и чтить их память.

Хотя первоначально мультфильм сравнивали с «Книгой жизни». после просмотра можно развеять эти домыслы.

«Тайну Коко» и «Книгу жизни» действительно связывает мексиканский сеттинг и день мертвых, но способы подачи, история и идея у лент совершенно разные.

Фото: Кинопоиск

Главный герой — 12-летний мальчик по имени Мигель. Он очень сильно любит музыку и тайно играет на гитаре.

Когда-то его прадед оставил жену ради музыки, поэтому в семье Мигеля гитара — это табу.

Мальчик, как когда-то и его предок, оставляет семью ради мечты — отправляется в мир мертвых для встречи со своим кумиром, музыкантом Эрнесто де ла Крусом.