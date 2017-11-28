«Тайна Коко»: Мексиканская сказка ближе, чем ты думаешь

В кинотеатрах Бишкека показали новый проект от студии Pixar «Тайна Коко», рассказывающий невероятную историю о путешествии мальчика Мигеля по миру мертвых. Кинообозреватель Kloop.kg Марат Абдыкалыков посмотрел новый мульфильм и рассказал, почему на него нужно обязательно сходить в кино.
Студия Pixar, создавшая такие умилительные и поучительные мультфильмы, как «В поисках Дори», «Головоломка» и «История игрушек», выпустила новое творение под названием «Тайна Коко».
«Тайна Коко» переносит зрителя в Мексику и рассказывает о Дне мертвых, и том, что нужно всегда вспоминать своих близких и чтить их память.
Хотя первоначально мультфильм сравнивали с «Книгой жизни». после просмотра можно развеять эти домыслы.
«Тайну Коко» и «Книгу жизни» действительно связывает мексиканский сеттинг и день мертвых, но способы подачи, история и идея у лент совершенно разные.
Главный герой — 12-летний мальчик по имени Мигель. Он очень сильно любит музыку и тайно играет на гитаре.
Когда-то его прадед оставил жену ради музыки, поэтому в семье Мигеля гитара — это табу.
Мальчик, как когда-то и его предок, оставляет семью ради мечты — отправляется в мир мертвых для встречи со своим кумиром, музыкантом Эрнесто де ла Крусом.
В новом мультфильме, как и в большинстве проектах Pixar, главное — это история.
Прекрасно раскрыты герои и сама история, а то, как показан мир мертвых — это самое лучшее в путешествии Мигеля.
В мультфильме, при всем его юморе, много драмы, которая даже может выдавить слезу у зрителя, а музыкальное оформление заслуживает высших похвал.
Каждая песня играет там, где нужно, и иногда продолжает сюжет, а Мигель доказывает мужество, побеждает страх и узнает, что музыка может быть связью, которая соединяет живых и мертвых.
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