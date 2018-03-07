Представители Атамбаева потребовали выставить на продажу имущество юристов «Ата-Мекена»

Представители экс-президента Алмазбека Атамбаева потребовали через суд выставить на продажу имущество юристов партии «Ата-Мекен» Канатбека Азиза и Таалайгуль Токтакуновой. В ноябре прошлого года суд наложил арест на банковские счета юристов.

Юрист партии «Ата-Мекен» Канатбек Азиз сказал журналисту Kloop.kg, что с декабря 2017 года он и его коллега Таалайгуль Токтакунова не получают зарплату, потому что суд арестовал их банковские счета.

«Пока неизвестно, какое именно имущество Токтакуновой они хотят выставить на продажу. У меня нет имущества, но все думают, что я его спрятал», — объяснил Азиз.

Юрист добавил, что представители экс-президента не дают им возможность выплатить компенсацию в 10 млн сомов.

«В прошлом году Октябрьский районный суд вынес определение арестовать наши банковские счета, если у нас найдут 10 млн сомов. Эту сумму у нас не нашли, но наши счета все равно арестовали», — сказал он.

В августе 2017 года Бишкекский городской суд обязал юристов «Ата-Мекена» выплатить Атамбаеву 10 млн сомов в качестве моральной компенсации.

Причиной судебных разбирательств стали высказывания юристов на пресс-конференции в марте 2017 года.

Азиз и Токтакунова заявили, что экс-президент Алмазбек Атамбаев и его окружение якобы имеют отношение к грузу самолета турецких авиалиний, который рухнул на село Дачи-СУ в январе 2017 года.

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