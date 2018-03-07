Экс-директор ТЭЦ Бишкека потребовал провести тщательное расследование причин аварии

От
Айсымбат Токоева
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Бывший директор ТЭЦ Бишкека Нурлан Омуркул уулу. Фото «Спутник»

Бывший директор ТЭЦ Бишкека Нурлан Омуркул уулу, выступая на парламентской комиссии по расследованию причин аварии на станции, раскритиковал главу Нацэнергохолдинга Айбека Калиева, директора «Электрических станций» Узака Кадырбекова, а также нынешнего руководителя ТЭЦ Андрея Воропаева.

6 марта на заседании депутатской комиссии Омуркул уулу заявил, что во время аварии нынешний директор ТЭЦ Андрей Воропаев «12 часов не двигался с места».

«Меня сняли, не ознакомили с приказом, объяснений мне до сих пор не дали. Если увольнять, надо разобраться во всем», — цитирует Омуркула уулу «Тазабек».

Он добавил, что решение о его увольнении принимал глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев и директор «Электрических станций» Узак Кадырбеков. Омуркул уулу посчитал, что в таком случае уволить должны были и главного инженера, и его заместителя, которого затем назначили на должность директора ТЭЦ.

«К работе комиссии меня не допускают. Специальную объяснительную написал. Мне запрещено заходить, это команда Калиева и Кыдырбаева. Спасибо депутатам, что позволили сказать свое мнение. Каждое свое слово докажу бумагой или свидетелями», — заявил бывший директор ТЭЦ.

Кыдырбаев и Воропаев, которые присутствовали на заседании комиссии, не стали комментировать слова Омуркула уулу в свой адрес.

2 февраля Омуркула уулу сняли с поста директора ТЭЦ Бишкека по рекомендациям премьер-министра Сапара Исакова.

Однако премьер-министр не стал увольнять главу Нацэнергохолдинга Айбека Калиева — по словам Исакова, Калиев «старается и болеет за работу», хотя на нем и была часть вины.

После аварии генпрокуратура возбудила дело по статье «Халатность», а ГКНБ начало расследование.

3 марта ГКНБ задержал экс-заместителя главы «Электрических станций» Бердибека Боркоева. Его подозревают в хищении и незаконном выводе денежных средств в особо крупных размерах.

По версии следствия, договора с подрядчиками на ремонт котлоагрегатов были фиктивными, а ремонтные работы осуществлялись собственными силами бишкекской ТЭЦ.

Авария произошла 26 января — вследствие чего температура в квартирах горожан упала и оставалась низкой в течение нескольких дней.

Поломка совпала с пришедшими в Бишкек холодами — во время которых температура воздуха составляла от -10 до -25 градусов по Цельсию.

Власти смогли полностью восстановить теплоснабжение в домах бишкекчан 2 февраля.

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