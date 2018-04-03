Какую роль в транспортной системе Бишкека играют маршрутки? На них приходится большая часть пассажирских перевозок в городе, а количество их маршрутов почти в пять раз больше, чем у автобусов и троллейбусов. Как можно улучшить ситуацию с общественном транспортом в Бишкеке? Смотрите в инфографике фонда «Городские инициативы».

«Клооп» публикует отредактированный вариант инфографики «Городских инициатив». Оригинал можно увидеть по ссылке.

2 апреля водители бишкекских маршруток устроили забастовку и не вышли на работу. Причиной стали новые штрафы за отсутствие страховки пассажиров. Забастовка привела к транспортному коллапсу в Бишкеке — городские автобусы и троллейбусы не смогли перевозить весь поток пассажиров, из-за этого в городе образовались большие пробки из такси и личных автомобилей горожан.