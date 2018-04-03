Какую роль в транспортной системе Бишкека играют маршрутки? На них приходится большая часть пассажирских перевозок в городе, а количество их маршрутов почти в пять раз больше, чем у автобусов и троллейбусов. Как можно улучшить ситуацию с общественном транспортом в Бишкеке? Смотрите в инфографике фонда «Городские инициативы».
«Клооп» публикует отредактированный вариант инфографики «Городских инициатив». Оригинал можно увидеть по ссылке.
2 апреля водители бишкекских маршруток устроили забастовку и не вышли на работу. Причиной стали новые штрафы за отсутствие страховки пассажиров. Забастовка привела к транспортному коллапсу в Бишкеке — городские автобусы и троллейбусы не смогли перевозить весь поток пассажиров, из-за этого в городе образовались большие пробки из такси и личных автомобилей горожан.
Какой охват у разных видов общественного транспорта?
• Автобусы и троллейбусы обслуживают центр города, микрорайоны и основные городские магистрали;
• Большая часть новостроек остаются вне зоны обслуживания муниципального общественного транспорта;
• Маршрутки обеспечивают транспортную связь между новостройками и центром города
Как улучшить общественный транспорт Бишкека?
1. Изменить маршрутные сети и расширить зоны обслуживания автобусов и троллейбусов: Только по проспекту Чуй проходит 39 маршрутов. Это вызывает агрессивную конкуренцию среди водителей маршруток, которые создают заторы на остановках и повышают уровень аварийности на дорогах.
2. Выработать новые модели отбора фирм-перевозчиков: Сделать процесс отбора прозрачным. Отказаться от тендеров и начать проводить аукционы. Выработать детальные требования по стандартам обслуживания и безопасности перевозки пассажиров. Внедрить системный мониторинг по качеству обслуживания.
3. Внедрить систему безналичного расчета: Автоматизировать сбор платы за проезд. Это позволит получить данные о пассажиропотоке и вывести теневой оборот платежей. Сбор и анализ данных дают возможность оптимизировать маршруты и интервалы движения общественного транспорта.
4) Внедрить систему скоростного транспорта: Создать отдельные полосы для движения автобусов и троллейбусов.
5. Создать условия для велосипедного транспорта: Создать сеть отдельных велодорожек с соответствующей инфраструктурой (велопарковки), обеспечить правовой и технической базой (создание строительных норм и правил и нормативно-правовых актов).