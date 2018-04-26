Госкомитет нацбезопасности Кыргызстана 26 апреля вызвал на допрос бывшего премьер-министра страны Сапара Исакова. Его допрашивали в качестве свидетеля по делу о модернизации ТЭЦ Бишкека.

Комментируя допрос сразу после него, Исаков сказал, что «это очень правильно».

«Должно быть все расследовано. Общественность должна знать все аспекты и нюансы», — сказал он.

Модернизация Бишкекской ТЭЦ обошлась Кыргызстану в $386 млн — эти деньги в качестве кредита выделил государственный «Эксимбанк» Китая. Считая проценты по кредиту, Кыргызстан должен будет вернуть около $500 млн.

Расследование того, как тратили деньги на модернизацию централи, началось после того, как в январе 2018 года на ней произошла авария, на несколько дней оставившая многих бишкекчан без тепла в самый разгар морозов.