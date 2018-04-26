В Ошском городском управлении водного хозяйства журналисту «Клоопа» сказали, что в село ДЭУ официально вообще не проведены водопроводные трубы.

«Водные трубы должны закапывать на глубину 70 сантиметров — чтобы они не замерзали, даже если воды в них не будет. Люди сами иногда закапывают трубы на глубину 20-30 сантиметров. Такие трубы к нам не относятся, и я могу с уверенностью сказать, что на участке ДЭУ у нас таких труб нет», — говорит замглавы водхоза Омош Осмонов.

Так или иначе, сельчане говорят, что они уже пять лет просят мэрию Оша закрыть свалку или перенести ее в другое место.

Ошская городская свалка на фоне села ДЭУ. Фото: Нуртаза Абдиев / Kloop.kg

Дезинфекция, которой недостаточно

В муниципальном предприятии «Ош-Тазалык» говорят, что мусорный полигон и городские урны дезинфицируют — причем весной, летом и осенью это делают в усиленном порядке, по 12 раз в месяц.

«Из местного бюджета для предприятия “Ош-Тазалык” в прошлом году на дезинфекцию было выделено 800 тысяч сомов», — говорит пресс-секретарь «Ош-Тазалык» Динара Касымова.

Эколог Эгемназар Айдаралиев утверждает, что урны по всему городу и свалка дезинфицируются недостаточно. По его словам, городская дезинфекционная станция не в силах провести тщательную обработку.

«В городе Ош есть единственная станция для дезинфекции. Ее возможности не позволяют сделать полноценную дезинфекцию полигона. Потому что площадь полигона слишком большая. На станции работают всего пять человек, у них есть две дезинфекционных машины и один автомобиль. В таких условиях не все урны города обеззараживаются», — считает Эгемназаров.

Он говорит, что старый полигон нужно рекультивировать — засыпать его поверхность песком и огородить территорию.

«Полигон с каждым годом расширяется из-за увеличения объемов мусора — он уже охватывает территорию [соседнего] Ноокатского района. Расположение свалки около населенного пункта недопустимо — нужно уже строить новый полигон», — объясняет эколог.

Фото: Нуртаза Абдиев / Kloop.kg

С ним соглашается Айнура Осмоналиева, главврач дезинфекционной станции Оша — единственного в городе предприятия, которое проводит профилактические работы на местной свалке.

«Я считаю, что свалку нужно перенести в другое место. Потому что она была построена в 1959 году, и на сегодняшний день площадь полигона полностью завалена мусором», — говорит она и добавляет, что в прошлом году ее предприятие дезинфицировало один гектар полигона. Его общая площадь — 54 гектара.

Шесть лет попыток построить новый полигон

Глава муниципального предприятия «Ош-Тазалык» Талантбек Капаров говорит, что еще в 2012 году на постройку нового полигона Европейский банк реконструкции и развития выделил 10,95 млн евро: 5 млн дали в кредит, остальные — грант.

«Кредит будем выплачивать на протяжении 12 лет. Пять лет его будет выплачивать предприятие “Ош-Тазалык”, остальные — мэрия Оша», — говорит он.

Городская свалка Оша. Фото: Нуртаза Абдиев / Kloop.kg

Землю для постройки нового полигона тоже нашли — 29 гектаров в сельской управе Шарк Кара-Суйского района. Но, по словам Капарова, проект приостановили из-за несогласия местных депутатов.

«Депутаты сельской управы Шарк требуют передать им реализацию проекта. Но мы не можем этого сделать — бюджет сельского округа не в силах погасить кредит. Как только депутаты дадут свое согласие, “Ош-Тазалык” начнет строительство нового мусорного полигона. Если же этот вопрос не решится, у нас есть [другая] земля в Ноокате», — объясняет он.

Капаров добавляет, что во время строительства старой свалки вокруг нее не было никаких сел. А людей, которые в 1970 году поселились на месте современного села ДЭУ, власти предупреждали о таком соседстве.

«Тогда они ответили, что им это не важно», — говорит директор «Ош-Тазалык».

Авторы: Айгерим Ырысбек кызы, Адилет Абдырасул уулу