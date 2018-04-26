Милиция не нашла бомбу в здании АУЦА

Сотрудники милиции и Госкомитета нацбезопасности оцепили здание Американского университета в Центральной Азии в Бишкеке из-за информации о заложенной в нем бомбе. В итоге спецслужбы не нашли бомбу в вузе.

Новость обновлена в 16:30.

Пресс-служба ГКНБ сообщила, что их специалисты не нашли бомбу в АУЦА, и оцепление вокруг здания вуза было снято.

По данным пресс-службы, сообщение о бомбе поступило в милицию в 13:37.

Один из профессоров АУЦА сказал журналисту Kloop.kg, что после 13:00 в здании сработала пожарная сигнализация.

«Сначала мы думали, что это пожарные учения. Но потом прибыли сотрудники милиции. Здание оцепили. И нам сказали, что еще два-три часа будут вести работы», — сказал он.

По словам одной из студенток университета, эвакуированные люди стояли на расстоянии 200 метров от университета, но потом милиция попросила их отойти еще дальше.

«Я спросила у сотрудника милиции о бомбе. По его словам, саперы уже на месте. Он также сказал, что пока не знает, есть ли там бомба или нет. Они не дают никому подойди близко к зданию», — сообщила она Kloop.kg.

По закону, за заведомо ложное сообщение об акте терроризма могут оштрафовать, отправить на исправительные работы или лишить свободы до трех лет.

Американский университет в Центральной Азии был основан в 1993 году. Учебный план университета включает 14 программ для бакалавров и 4 программы для студентов, желающих получить степень магистра.