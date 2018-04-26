Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев уволил Болота Суюмбаева с должности председателя Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями. Ранее кыргызские СМИ сообщали, что это увольнение вскоре произойдет, а правительство не подтверждало это информацию.

Пресс-служба аппарата правительства сообщила об увольнении Суюмбаева 26 апреля. Вместе с ним Абылгазиев уволил и его заместителя Исабека Султаналиева.

О возможном уходе Суюмбаева с поста главы ГСБЭП еще утром 26 апреля писали издания «Азаттык» и 24.kg со ссылкой на источники в правительстве. Представители правительства и ГСБЭП официально не подтверждали эту информацию.

Кто такой Суюмбаев?

Болот Суюмбаев — бывший телохранитель экс-президента Алмазбека Атамбаева. До назначения на должность главы финпола он работал заместителем председателя Госкомитета нацбезопасности.

7 апреля президент Сооронбай Жээнбеков уволил Суюмбаева с должности в ГКНБ. А 16 апреля премьер Сапар Исаков назначил его председателем ГСБЭП.

И что дальше?

19 апреля 101 депутат парламента выразил вотум недоверия правительству Сапара Исакова. В тот же день Жээнбеков отправил Сапара Исакова и его правительство в отставку.

Три депутата от СДПК — Иса Омуркулов, Рыскелди Момбеков и Аида Касымалиева — объяснили, что они проголосовали против Исакова, потому что были недовольны его решением назначить Суюмбаева главой финпола.

Однако Исаков не считает, что его отправили в отставку из-за Суюмбаева. В интервью телеканалу «Апрель» он сказал, что Суюмбаев ушел с должности замглавы ГКНБ «по собственному желанию».

«Насколько я знаю, у Сооронбая Шариповича [Жээнбекова] хорошие отношения с Болотом Тураровичем [Суюмбаевым]. Агрессии по отношению к нему не было. Долгие годы они были сопартийцами», — цитирует слова Исакова издание «Азаттык».

Исаков также сказал, что назначил Суюмбаева главой ГСБЭП, «доверяя его опыту».