Директор типографии «Учкун» Даир Кенекеев признал вину издательства за печать аттестатов с «окончил среднюю реднюю школу». Он назвал это «человеческим фактором».

«Аттестатов с этой ошибкой всего 24, все они выданы ученикам школы села Туз Нарынской области. Каждый документ согласовывается с Министерством образования, оно не могло написать «среднюю реднюю». Это наша ошибка, и мы это признаем, — сказал директор «Азаттыку».

Также за печать 24 экземпляров аттестатов с ошибкой был уволен и завотделом персонификации документов. Кенекеев заявил, что все 24 документа перепечатали за его счет.

Он добавил, что ошибка между буквами «Ң» и «Н» в слове «жөнүндөгү» была допущена не по вине издательства. По его словам, аттестаты с буквой «Ң» согласовали с Министерством образования.

Тем не менее трое корректоров издания были уволены. Еще трое сотрудников получили взыскания за нарушение внутреннего регламента работы.

«Если со стороны учителей или родителей будут приходить просьбы заменить аттестаты с этой ошибкой, мы готовы это сделать. На данный момент у нас есть 5 тысяч бланков без ошибки. Если же зайдет речь о замене 61 тысячи экземпляров, то вопрос будет решаться совместно с Министерством образования», — заявил Кенекеев.

Однако министр образования Гульмира Кудайбердиева сообщала, что «Учкун» пообещал заменить бракованные аттестаты за свой счет.

Ранее Финпол начал досудебное разбирательство из-за ошибок в аттестатах с буквой «Ң» по статье «Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации».