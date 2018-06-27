Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков 27 июня выступил перед депутатами парламента. Полный текст его выступления вы можете прочесть здесь, а вот его сильно сокращенный пересказ:

Жить стало лучше. Мы вступили в ЕАЭС, чтобы развивать экономику. Российско-кыргызский фонд финансирует крупные проекты. Чтобы укрепить безопасность, мы решили, как будем реформировать армию. Пытаемся развивать страну духовно: развиваем госязык, реформируем религиозную сферу, заполняем белые пятна нашей истории. Начали устанавливать правосудие. Выборы теперь чистые и прозрачные, благодаря биометрике.

Но все равно надо многое менять. Прекрасный Кыргызстан будущего должен быть таким: власть без коррупции, справедливые суды, развитые регионы, честные и прозрачные выборы, мирное общество, здоровая нация, качественные знания, сильное и благополучное государство. Это должно быть смыслом жизни каждого.

У нас есть цели на ближайшее будущее — построение правового государства со справедливой властью, которая борется против тех, кто нарушает права человека. Для этого нужна судебная реформа. В 2019 году судьи, юристы и милиционеры будут работать по-новому. Новые законы не должны быть пустой формальностью. Благодаря этому станет лучше. К проведению реформы жесткие требования, никаких «мы не успели». Экономить на ней тоже не стоит.

Надо реформировать силовые структуры и установить справедливое и прозрачное госуправление. Борьба против коррупции — приоритет. Борясь с ней, не будем расправляться с политическими оппонентами. Борцы с коррупцией не должны нарушать законы. Ворующий из бюджета должен быть наказан. У государства длинные руки, оно везде достанет преступника, особенно благодаря новым технологиям. Судный день рано или поздно наступит.

С 1 июля начнем проверять декларации чиновников. Каждый должен жить на честно заработанные деньги. Нужно выявлять тех, кто скрывает доходы. Зарплата госслужащих должна покрывать их минимальные потребности — надо ее повысить. На госслужбу надо нанимать профессионалов через справедливые конкурсы, а не знакомых через связи.

Большинство госуслуг переведем в электронный формат, это сделает процесс принятия решений прозрачным. В 2019 году внедрим электронную систему [для электронного взаимодействия ведомств] «Тундук», а с «Безопасным городом» надо поторопиться. Внедрять электронные технологии во все сферы — приоритет госполитики. Если все получится, у нас будет чистое общество (кырг. «Таза коом»).

Депутаты должны помочь в борьбе с коррупцией. Сейчас подозреваемых в коррупции постоянно просят выпустить депутаты или политики. Все общество должно ненавидеть коррупционеров и превращать их в изгоев. Ворованное у народа в конце концов вернут. Для этого мы открыли спецсчет.

Надо срочно развивать регионы. Обеспечить их чистой водой, ирригацией, газом, популяризовать там спорт. Я проведу реформу для их развития, для этого мы создадим рабочую группу. Надо завершить большие инфраструктурные проекты и стать транзитной страной между Китаем и Евразией. Надо достроить железную дорогу Китай-Кыргызстан-Узбекистан, альтернативную дорогу Север-Юг, кольцевую вокруг Иссык-Куля и восстановить внутренние авиарейсы. Это улучшит уровень жизни граждан.

У нас большой водно-энергетический потенциал, который мы используем только на 10%. Надо развивать энергопроекты: модернизировать Токтогульскую ГЭС, построить Камбар-Атинские ГЭС, каскад Верхненарынских ГЭС и прочие. У нас хороший потенциал в легкой промышленности, надо строить текстильные и швейные технополисы. Надо развивать туризм, который будет работать круглый год. Надо развивать горную добычу, это создаст рабочие места в регионах. Основное требование к ней — защита окружающей среды.

Надо улучшить инвестиционный климат. Для этого нужны честная власть и справедливые суды, а безосновательные проверки надо прекратить. И вообще, надо прекратить душить бизнес. Работа налоговой и таможни должна быть прозрачной, понятной и удобной. Налоги можно будет платить в электронном формате. На таможне не должно быть коррупции.

Надо улучшить охрану здоровья, образование и улучшить условия жизни. Нужна новая национальная программа в здравоохранении, надо популяризировать здоровый образ жизни. Образование должно быть качественным, в каждой школе должен быть интернет, в образовании будут использоваться новые технологии. Государственная ипотека — приоритет в моей работе.

В 2020 году будут выборы в парламент. Надо развивать парламентскую демократию и избежать установление авторитаризма. Выборы должны пройти справедливо, честно и прозрачно. Голоса уже подсчитываются прозрачно, теперь надо избежать их подкупа и обеспечить справедливую агитацию. Законы и госорганы должны быть готовы к выборам. У всех партий должны быть одинаковые условия, они должны конкурировать, не нарушая закон. Партии не должны менять свой список после голосования.

Улучшение отношений со странами Центральной Азии и Россией — приоритет. Китай — наш стратегический партнер. Хорошие отношения должны быть с Турцией, Японией, Кореей, США, Евросоюзом и арабскими странами. Интеграция в ЕАЭС — приоритет. Надо максимально экспортировать товары на крупный рынок стран этого союза. Но надо и защищать интересы наших мигрантов.

Согласие, единство и стабильность надо беречь. Отдельные силы сеют раздор в обществе, надо отнестись к ним здраво. Мы все должны действовать как единое целое. Скоро мы определим задачи на 2018-2033 год. Мы должны стремиться к достижению всех этих целей. Пусть Всевышний оберегает наш Кыргызстан и каждого гражданина!