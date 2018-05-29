После своей инаугурации Сооронбай Жээнбеков провел дипломатический вояж в страны, которые стратегически важны для позиционирования Кыргызстана в регионе.

Новый президент Кыргызстана посетил Узбекистан, Казахстан, Россию и Турцию, где успешно провел встречи с главами этих государств. Тем самым он снял дипломатический накал и неопределенность, сформировавшуюся за последний год президентства Алмазбека Атамбаева.

Новая оппозиция

Начавшееся противостояние Сооронбая Жээнбекова и Алмазбека Атамбаева создало предпосылки для появления в публичном пространстве Кыргызстана новой, параллельной оппозиционной площадки, где повестка формируется вокруг персоны Атамбаева и его команды.

Алмазбек Атамбаев и Сапар Исаков. Фото: Султан Досалиев

Как уже отмечали многие эксперты, у этой оппозиционной площадки достаточно ресурсов не только в финансовом плане, но и в экспертном и даже административном, поскольку еще немало ставленников экс-президента Атамбаева и бывшего премьер-министра Исакова остаются во властных структурах Кыргызстана. Даже на «седьмом этаже» их еще предостаточно.

Некогда оппоненты объединились против Атамбаева и Ко

Сегодня в политическом пространстве Кыргызстана происходят очень интересные процессы.

С одной стороны мы видим, что оппозиционные, центристские группы, гражданский сектор и даже представители независимых СМИ консолидировались против экс-президента Атамбаева и по мере необходимости «подкидывают уголек» для поддержания необходимой температуры.

С другой стороны идет латентный процесс усиления президента Сооронбая Жээнбекова, и ему стараются пока прощать или «не видеть» тех первых тревожных сигналов, связанных с отдельными политическими назначениями и активностью приближенных ему депутатов.

Нужно отметить, что такая стратегия объединения разных групп против кого-то конкретно, а не вокруг идеи или согласованного проекта имеет свои временные рамки, и такая ситуация продержится не долго.

Что осталось как и прежде?

Точка принятия решения осталась на седьмом этаже Белого Дома

Напомню, мы уже больше года живем с измененной на референдуме 2016 года Конституцией, и уже пять месяцев назад в силу вступили поправки, усиливающие полномочия премьер-министра.

По задумке авторов — Атамбаева и Ко — новые поправки должны были сформировать и укрепить политическую конфигурацию, где премьер и парламентская коалиция большинства становились реальными политическими субъектами, а президент с Советом по безопасности переходили в статус политического арбитра и куратора по вопросам национальной безопасности.

Хотя «новая» Конституция уже вступила в силу, президент Сооронбай Жээнбеков пока не спешит избавляться от «атамбаевской» конструкции управления, где точка принятия решения была и пока остается в его президентском аппарате.

Кандидатура премьер-министра спускается с 7-го этажа

Практику, апробированная еще бывшим президентом Курманбеком Бакиевым, когда на кресло премьера «спускался» проверенный временем глава президентской администрации, продолжил и нынешний глава государства Сооронбай Жээнбеков.

Сооронбай Жээнбеков и Мухаммедкалый Абылгазиев в парламенте. Фото: пресс-служба Жогорку Кенеша

Депутатским фракциям ничего не оставалось, кроме того, чтобы как и прежде единогласно проголосовать за кандидатуру нового премьера. Не нужно быть пророком, чтобы понимать, что влияние Сооронбая Жээнбекова на деятельность и состав «нового» правительства будет доминирующим.

«Дорожная карта» Атамбаева

После ухода экс-президента Атамбаева государственная система продолжает двигаться по вектору, который Атамбаев со своей командой заложил в Национальной стратегии устойчивого развития Кыргызстана до 2023 года (НСУР).

Хотя содержательность самой НСУР оставила за собой немало вопросов, все обозначенные в ней ценности и приоритеты всегда будут восприниматься обществом и политическими элитами как продукт Атамбаева. Рано или поздно его команда «обыграет» это в свою пользу. В этом случае цель этих долгосрочных стратегий (до 2023 и до 2040 года) — это позиционирование Атамбаева, как единственного родоначальника становления кыргызского «парламентаризма» — на подобии Ататюрка.

Именно по этой причине Атамбаев очень болезненно и эмоционально отреагировал на пресс-конференции 31 марта на попытку «без его спроса» внести изменения в его стратегию — НСУР в этом случае является для него фундаментом его позиционирования, как «единственного президента», который запустил фундаментальные политические изменения в Кыргызстане.

Очевидно, что команде Жээнбекова сейчас не до концептуальных вещей и долгосрочных стратегий, которые, нужно отметить, имеют эффект мины замедленного действия.

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Нет необходимости сравнивать Сооронбая Жээнбекова с уже ставшим у нас популярным армянским премьер-министром Николом Пашиняном, вопрошая: «А, что сделал “наш” за шесть месяцев своего президентства?» Необходимо понимать, что условия «захода» и выдвижения их двоих на политический Олимп были абсолютно разными.

Но «наш» сделал то, чего мы не могли себе представить даже в самом радужном сне еще три месяца назад — он «шатнул» Атамбаева и весь его политический «авторитет», державшийся на репрессиях ГКНБ, Генпрокуратуры и ручных судах.

Почти вся «атамбаевская» команда отправлена со скандалами в отставку или стала главными фигурантами в уголовных делах. Это все так стремительно происходит, что мы даже не успеваем все это осознанно «переварить».

Но было бы глупо и неразумно на этом успокаиваться и апплодировать Жээнбекову. Гражданское общество должно требовать системных и необратимых преобразований, нужно формировать новую политическую повестку, пока еще ситуация это позволяет. Поскольку через полгода будет уже поздно. Через полгода все уже «устаканится», а победитель заберет себе всё — так у нас было всегда.

И что самое важное — не нужно недооценивать Атамбаева. Он гений в проектах «разрушения». Если он в свое время смог, не имея сегодняшнего статуса экс-президента и нынешних своих ресурсов, «шатнуть» Акаева и Бакиева, то сегодня он гораздо сильнее чем был в 2005 и 2010 годах.