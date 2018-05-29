Материалы, которые публикуются в рубрике «Мнение», отражают личную позицию их авторов. Автор этой колонки — экс-депутат парламента и эксперт по госустройству Алишер Мамасалиев. Оригинал материала опубликован на сайте Pro-KG.
Институт президентства — базовый в системе политической власти Кыргызстана. Именно президент на сегодняшний день обладает наибольшими полномочиями и влиянием на выстраивание политической конфигурации.
Шесть месяцев президентства Сооронбая Жээнбекова — это 10% его шестилетнего президентского срока. Этого вполне достаточно, чтобы предположить, что же нас всех ждет в ближайшие годы. Официальная риторика президента Жээнбекова лишена эмоциональности и субъективного позиционирования, в сравнении с экс-президентом Атамбаевым он выглядит более консервативным и умеренным.
После политического банкротства молодых либерал-реформаторов команды Сапара Исакова такое позиционирование воспринимается в обществе с надеждой на устойчивость. Своим главным приоритетом Жээнбеков обозначил тотальную борьбу с коррупцией, что было давно востребовано и сразу поддержанно электоратом.
Если не обращать внимание на новости, публикуемые в СМИ, и взглянуть на все происходящее на политическом пространстве Кыргызстана с высоты птичьего полета, то мы можем обнаружить следующую картину:
Что изменилось?
Политическая конфигурация
После злополучной и наделавшей достаточно много шума пресс-конференции экс-президента Алмазбека Атамбаева, проведенной 31 марта сразу после его избрания председателем партии СДПК, где экс-президент неожиданно обрушился с эмоциональной критикой в адрес Жээнбекова, внутренняя и политическая конфигурации в Кыргызстане полностью изменились.
Президент Сооронбай Жээнбеков уверенно изменил свой статус правопреемника Алмазбека Атамбаева на новый для него — политического оппонента экс-президента со всеми вытекающими отсюда последствиями.
«Решалы» ушли
Политические тяжеловесы, ангажированные Атамбаевым — Абдиль Сегизбаев, Фарид Ниязов, Икрам Ильмиянов, Сапар Исаков, Индира Жолдубаева и другие — за последние 100 дней были отправлены в отставку или на них были возбуждены резонансные уголовные дела.
Жогорку Кенеш «переобулся»
Впервые за последние четыре года на сессии Жогорку Кенеша депутаты открыто высказали громкие заявления о сложившейся политической ситуации в стране, о необходимости пересмотра политически мотивированных уголовных дел, где фигурантами являются ряд известных, оппозиционных политиков: Омурбек Текебаев, Аида Салянова, Садыр Жапаров, Канат Исаев и прочие.
Парламентская комиссия по реконструкции ТЭЦ выявила ряд системных нарушений в ходе оформления кредитных средств и их нецелевого использования при непосредственном участии экс-премьер-министров Сапара Исакова и Жанторо Сатыбалдиева и ряда экс-министров приближенных к Атамбаеву. По итогам комиссии возбудили уголовные дела.
Выравнивание внешней политики
После своей инаугурации Сооронбай Жээнбеков провел дипломатический вояж в страны, которые стратегически важны для позиционирования Кыргызстана в регионе.
Новый президент Кыргызстана посетил Узбекистан, Казахстан, Россию и Турцию, где успешно провел встречи с главами этих государств. Тем самым он снял дипломатический накал и неопределенность, сформировавшуюся за последний год президентства Алмазбека Атамбаева.
Новая оппозиция
Начавшееся противостояние Сооронбая Жээнбекова и Алмазбека Атамбаева создало предпосылки для появления в публичном пространстве Кыргызстана новой, параллельной оппозиционной площадки, где повестка формируется вокруг персоны Атамбаева и его команды.
Как уже отмечали многие эксперты, у этой оппозиционной площадки достаточно ресурсов не только в финансовом плане, но и в экспертном и даже административном, поскольку еще немало ставленников экс-президента Атамбаева и бывшего премьер-министра Исакова остаются во властных структурах Кыргызстана. Даже на «седьмом этаже» их еще предостаточно.
Некогда оппоненты объединились против Атамбаева и Ко
Сегодня в политическом пространстве Кыргызстана происходят очень интересные процессы.
С одной стороны мы видим, что оппозиционные, центристские группы, гражданский сектор и даже представители независимых СМИ консолидировались против экс-президента Атамбаева и по мере необходимости «подкидывают уголек» для поддержания необходимой температуры.
С другой стороны идет латентный процесс усиления президента Сооронбая Жээнбекова, и ему стараются пока прощать или «не видеть» тех первых тревожных сигналов, связанных с отдельными политическими назначениями и активностью приближенных ему депутатов.
Нужно отметить, что такая стратегия объединения разных групп против кого-то конкретно, а не вокруг идеи или согласованного проекта имеет свои временные рамки, и такая ситуация продержится не долго.
Что осталось как и прежде?
Точка принятия решения осталась на седьмом этаже Белого Дома
Напомню, мы уже больше года живем с измененной на референдуме 2016 года Конституцией, и уже пять месяцев назад в силу вступили поправки, усиливающие полномочия премьер-министра.
По задумке авторов — Атамбаева и Ко — новые поправки должны были сформировать и укрепить политическую конфигурацию, где премьер и парламентская коалиция большинства становились реальными политическими субъектами, а президент с Советом по безопасности переходили в статус политического арбитра и куратора по вопросам национальной безопасности.
Хотя «новая» Конституция уже вступила в силу, президент Сооронбай Жээнбеков пока не спешит избавляться от «атамбаевской» конструкции управления, где точка принятия решения была и пока остается в его президентском аппарате.
Кандидатура премьер-министра спускается с 7-го этажа
Практику, апробированная еще бывшим президентом Курманбеком Бакиевым, когда на кресло премьера «спускался» проверенный временем глава президентской администрации, продолжил и нынешний глава государства Сооронбай Жээнбеков.
Депутатским фракциям ничего не оставалось, кроме того, чтобы как и прежде единогласно проголосовать за кандидатуру нового премьера. Не нужно быть пророком, чтобы понимать, что влияние Сооронбая Жээнбекова на деятельность и состав «нового» правительства будет доминирующим.
«Дорожная карта» Атамбаева
После ухода экс-президента Атамбаева государственная система продолжает двигаться по вектору, который Атамбаев со своей командой заложил в Национальной стратегии устойчивого развития Кыргызстана до 2023 года (НСУР).
Хотя содержательность самой НСУР оставила за собой немало вопросов, все обозначенные в ней ценности и приоритеты всегда будут восприниматься обществом и политическими элитами как продукт Атамбаева. Рано или поздно его команда «обыграет» это в свою пользу. В этом случае цель этих долгосрочных стратегий (до 2023 и до 2040 года) — это позиционирование Атамбаева, как единственного родоначальника становления кыргызского «парламентаризма» — на подобии Ататюрка.
Именно по этой причине Атамбаев очень болезненно и эмоционально отреагировал на пресс-конференции 31 марта на попытку «без его спроса» внести изменения в его стратегию — НСУР в этом случае является для него фундаментом его позиционирования, как «единственного президента», который запустил фундаментальные политические изменения в Кыргызстане.
Очевидно, что команде Жээнбекова сейчас не до концептуальных вещей и долгосрочных стратегий, которые, нужно отметить, имеют эффект мины замедленного действия.
***
Нет необходимости сравнивать Сооронбая Жээнбекова с уже ставшим у нас популярным армянским премьер-министром Николом Пашиняном, вопрошая: «А, что сделал “наш” за шесть месяцев своего президентства?» Необходимо понимать, что условия «захода» и выдвижения их двоих на политический Олимп были абсолютно разными.
Но «наш» сделал то, чего мы не могли себе представить даже в самом радужном сне еще три месяца назад — он «шатнул» Атамбаева и весь его политический «авторитет», державшийся на репрессиях ГКНБ, Генпрокуратуры и ручных судах.
Почти вся «атамбаевская» команда отправлена со скандалами в отставку или стала главными фигурантами в уголовных делах. Это все так стремительно происходит, что мы даже не успеваем все это осознанно «переварить».
Но было бы глупо и неразумно на этом успокаиваться и апплодировать Жээнбекову. Гражданское общество должно требовать системных и необратимых преобразований, нужно формировать новую политическую повестку, пока еще ситуация это позволяет. Поскольку через полгода будет уже поздно. Через полгода все уже «устаканится», а победитель заберет себе всё — так у нас было всегда.
И что самое важное — не нужно недооценивать Атамбаева. Он гений в проектах «разрушения». Если он в свое время смог, не имея сегодняшнего статуса экс-президента и нынешних своих ресурсов, «шатнуть» Акаева и Бакиева, то сегодня он гораздо сильнее чем был в 2005 и 2010 годах.