Переосмыслить Чернобыль. Как бывший украинский атомоград стал городом новых идей

26 апреля 1986 года вместе с четвертым реактором на Чернобыльской АЭС разрушились жизни и планы тысяч людей, живших в радиусе 30 километров вокруг станции. Весь Чернобыльский район, который стерли со всех политических карт, эвакуировали. Людей сажали в обшитые свинцом автобусы, и увозили во все возможные стороны. С собой можно было взять только вещи первой необходимости — людям обещали, что через несколько недель они уже смогут вернуться домой. Сегодня в Припяти — городе-спутнике ЧАЭС — через здания прорастают деревья. В 1986 году более 115 тысяч людей потеряли свой дом навсегда.

Для обслуживающего персонала станции и ликвидаторов аварии сразу же начали строить другой город в зоне, где жить будет безопасно — на другом берегу реки Днепр. Славутич — её древнеславянское название. Построенный энтузиастами от большой боли и утраты, вырубленный в лесу, Славутич совсем не похож на другие атомограды. В нём практически нет улиц — одни кварталы. Всего их, по иронии судьбы, 13.

Славутич строили всем Союзом — в его разработке приняли участие архитекторы и строители из восьми республик и 13 городов. Они привезли с собой свои архитектурные традиции и даже стройматериалы. Поэтому в Славутиче можно найти, например, маленький Ереван — с жилыми домами, построенными из такого же розового камня, как и сама столица Армении, и с мангалами внутри дворов. А в 15 минутах ходьбы от него — Таллин, с маленькими темно-коричневыми коттеджами, затерявшимися среди высоких сосен.

До развала Союза представители всех восьми республик, строящих Славутич, жили в нём бок о бок. Это была самая настоящая всесоюзная стройка, воплощение всех коммунистических фантазий об объединении пролетариев, утопия — всё как на старых советских открытках.

После аварии на ЧАЭС три уцелевших атомных блока продолжили свою работу — и даже успели выработать больше электроэнергии, чем до катастрофы. И даже распад Союза и 90-е в Славутиче проходили гладко. Когда государственная валюта обесценилась, станция раздала своим работникам собственные купоны на товары и продукты. Время от времени для увеселения горожан проводились фестивали и концерты мировых звезд — например, Патрисии Каас.

Но сказка длилась недолго. 15 декабря 2000-го ЧАЭС в последний раз глубоко вздохнула и навсегда прекратила свою работу. Остановить станцию планировали ещё с 1990-го, но окончательное решение по этому поводу приняли в 1996 из-за «обязательств, данных мировому сообществу». Славутич стал очередным умертвленным постсоветским моногородом.