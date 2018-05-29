Аскар Эшимбеков возглавил «Электрические станции» после скандала с ТЭЦ Бишкека

Эшимбеков сменил на посту гендиректора «Электрических станций» Узака Кадырбаева, которого задержали из-за аварии на ТЭЦ Бишкека по подозрению в злоупотреблении полномочиями.

Эшимбеков вступил в должность гендиректора «Электрических станций» 29 мая. Он работает в сфере энергетики уже 33 года, до этого он был генеральным директором «Северэлектро».

Его предшественника Узака Кадырбаева задержали в апреле 2018 года по подозрению в злоупотреблении полномочиями после аварии на ТЭЦ Бишкека, которой управляют «Электрические станции».

Кадырбаев руководил компанией в течение года. Кроме него, ГКНБ задержал руководителя группы по модернизации ТЭЦ Темирлана Бримкулова и топ-менеджеров «Электрических станций» — технического директора Алмаза Жусупбекова, экс-заместителя гендиректора Бердибека Боркоева и бывшего гендиректора Салайдина Авазова.

Авария на бишкекской теплоэлектроцентрали произошла в январе 2018 года, из-за чего жители Бишкека на несколько дней остались практически без отопления.

Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту аварии, а депутатская комиссия начала расследовать причины аварии и рациональность использования китайского кредита в $386 млн на ее модернизацию.

Заключение комиссии

В мае 2018 года депутатская комиссия пришла к выводу, что цены на оборудование для модернизации ТЭЦ были завышены, а китайская сторона не предоставила детальных отчетов о потраченных $386 млн. В документе говорится, что при подписании соглашения не учитывались интересы Кыргызстана.

Депутаты постановили, что генпрокуратура должна дать правовую оценку лицам, которые участвовали в подписании соглашения, а также изучить рациональность использования кредита.

Парламентарии также заявили, что Сапар Исаков, который во время подписания соглашения занимал пост заведующего отделом внешней политики в аппарате президента, «лоббировал» интересы китайской компании TBEA.

На заседании парламента, где обсуждалось заключение, депутаты заявили, что Алмазбек Атамбаев, будучи президентом, вмешивался в работу правительства при подписании контракта, что запрещено конституцией. Они проголосовали за разработку механизма по лишению неприкосновенности экс-президентов, в том числе Атамбаева.

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