Вице-мэр Бишкека Айгуль Рыскулова ушла в отставку

Рыскулова покинула пост вице-мэра для перехода на другую работу.

Об отставке Рыскуловой объявили на сессии Бишкекского городского кенеша 29 мая.

Пресс-служба мэрии Бишкека сообщила журналисту Kloop.kg, что распоряжение об отставке Рыскуловой вышло еще 25 мая.

«Я ушла 25 мая в связи с переходом на другую работу. На какую, пока сказать не могу», — сказала Рыскулова о своем увольнении.

Айгуль Рыскулова заняла поста вице-мэра в июне 2014 года. Она курировала вопросы здравоохранения, образования и социально-культурного блока.

До этого она занимала различные государственные посты и была советником по стратегическим вопросам Всемирной продовольственной программы ООН в Кыргызстане.

Отставка Рыскуловой происходит на фоне скрытого противостояния между президентом Сооронбаем Жээнбековым и экс-президентом Атамбаевым, хотя оба отрицают конфликт.

Жээнбеков уволил всех соратников экс-президента с ключевых постов. Самым высокопоставленным чиновником из команды Атамбаева пока остается мэр Бишкека Албек Ибраимов.

Госкомитет нацбезопасности возбудил в конце апреля уголовное дело из-за закупки саженцев властями Бишкека за 9 тысяч сомов за каждое дерево.