Экс-посла Кыргызстана в Южной Корее Кылычбека Султана 4 июля вновь вызвали на допрос в Госкомитет национальной безопасности. Его стали вызывать на допросы после его визита в резиденцию бывшего президента Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш.

Султан заявил, его вызвали на допрос в качестве свидетеля, но по какому уголовному делу его допрашивают экс-посол сказать не может из-за подписки о неразглашении.

«Могу сказать, что это чисто политическое дело. Попытка запугать, заткнуть. Повестку я получил на следующий день после посещения дома Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше. Туда я ездил, чтобы выразить свою позицию и поздороваться с ним. У нас не должно быть гонений из-за личных позиций и мнений», — сказал он.

Сотрудники газеты «Супер-Инфо» вышли на митинг перед зданием ГКНБ — Султан бывший владелец и основатель этой газеты. В мае 2019 года в соцсетях писали, что Султан продал издание экс-замглаве таможне Райымбеку Матраимову, но сам экс-посол это отрицает.

Сторонники Атамбаева 3 июля провели митинг против действующей власти в Бишкеке и потребовали отставки правительства и роспуска парламента.

Причиной собрания стало лишение Атамбаева неприкосновенности и статуса экс-президента. Сам Атамбаев не признает легитимности Сооронбая Жээнбекова — хотя именно он поддержал кандидатуру последнего на пост президента Кыргызстана.