Адилет Балтабай

11 апреля сотрудники УВД Первомайского района задержали внештатного журналиста Next TV, активиста Адилета Балтабаева.

Как сообщает пресс-служба милиции, Балтабаева доставили в УВД в рамках уголовного дела, но какого именно – правоохранители не уточнили. Журналиста отпустили в тот же день под обязательство о явке.

Владелец телеканала Next TV Равшан Джеенбеков рассказал «Клоопу», что Адилет Балтабаев работал корреспондентом последние 2 месяца.

«Его обвиняют якобы в призыве к захвату власти. На данном этапе его допрашивают как свидетеля. Сказали что делают это по указанию ГКНБ. После обеда он снова пойдет в Первомайский РУВД на допрос», – расказал он.

Джеенбеков также сказал, что поводом для допросов послужили личные посты в Балтабаева в Facebook.

«Он сказал, что они [сотрудники правоохранительных органов] собрали все его посты и комментарии за последние 1,5 года. И дали анализ, что его посты противоречат закону», – поделился политик.

Дело в отношении Next TV

3 марта ГКНБ возбудил уголовное дело в отношении телеканала Next TV по статье «Возбуждение межнациональной вражды». По версии следствия, телеканал через соцсети распространил «ложную информацию о якобы достигнутой договоренности об оказании Кыргызстаном военной помощи России в ходе специальной операции на территории Украины». Журналисты использовали в качестве источника информации бывшего руководителя спецслужбы Казахстана.

29 марта Первомайский райсуд Бишкека признал эту публикацию экстремистской после жалобы Генпрокуратуры, но не поддержал просьбу надзорного органа о закрытии телеканала и запрет на вещание. При этом офис телеканала с начала марта остается отпечатанным.

По делу о возбуждении межнациональной вражды 3 марта задержали директора Next TV Таалая Дуйшенбиева. Его поместили под стражу до 3 мая.

Международный комитет защиты журналистов и Норвежский Хельсинкский комитет потребовали от властей страны прекратить уголовное дело в отношении телеканала и освободить ее директора. С подобным заявлением выступила и международная правозащитная организация Human Rights Watch.