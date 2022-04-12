В Украине продолжается полномасштабное вторжение российских войск.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер 11 апреля провел переговоры в президентом России Владимиром Путиным. Сама встреча прошла в закрытом режиме.

По информации австрийского издания Kurier, Нехаммер после встречи сообщил, что это не было дружеским визитом, так как он «видел безмерные страдания, причиненные российской агрессивной войной». Кроме этого, сама встреча прошла без официальных заявлений для прессы, канцлер Австрии также назвал разговор с Путиным прямым и жестким.

Канцлер посетил Москву после того как побывал в Киеве, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Нехаммер также побывал в городе Буча, где ранее нашли убитых мирных жителей.

Тему убийства мирных граждан Нехаммер поднял на встрече с главой России. По данным СМИ, Путин прокомментировал произошедшее в Буче, как инсценировку украинской стороны.

Нехаммер также рассказал, что санкции против России останутся в силе и будут ужесточаться пока в Украине будут умирать мирные люди.

Возможное применение химоружия

Украинское военное Управление стратегических коммуникаций сообщило, что российские войска якобы применили химическое оружие против украинских военных и мирных жителей в Мариуполе. Об этом военное Управление сообщило в своем твиттере.

При этом подробностей и других доказательств применения химоружия в управлении не предоставили. Однако после этого сообщения глава МИД Великобритании Лиз Трасс в своем твиттере написала, что эта информация проверяется.

«Мы срочно работаем с партнерами для проверки деталей», — написала Трасс.

Очередные санкции

Международное сообщество продолжает вводит санкции против России из-за вторжения в Украину. Европа ввела ограничения в отношении 21 российской авиакомпании, в числе которых «Победа», «Аэрофлот» и S7.

Этим компаниям запретили полеты в Евросоюз и над его воздушным пространством. По информации издания BBC, санкции стали ответом на решение Росавиации использовать в России самолеты без сертификата летной годности.

Кроме Европы, санкции в отношении России ввела и Япония. По информации ТАСС, ограничения коснулись 28 организаций и 398 человек из России.

В числе тех, кто попал под санкции главком сухопутных войск Олег Салюков, командующий ВВС Сергей Дронов, а также дочь и супруга главы МИД России Сергея Лаврова.

Среди организаций санкции под заморозку активов попали «Сбербанк» и «Альфа-банк». Кроме этого Япония ввела запрет на новые инвестиции в Россию.

«Желтый» уровень опасности

Россия сообщила об обстреле так называемой «Донецкой народной республики» вооруженными силами Украины.

Российские СМИ сообщили, что власти страны ввели «желтый» уровень террористической опасности в Белгородской, Брянской, Воронежской и Курской областях, а также Краснодарском крае и Крыму.

По информации издания «Ведомости», во время «желтого» уровня применяются дополнительные меры «на обеспечение безопасности личности, общества и государства».

Начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев сообщил, что 11 апреля были открыты гуманитарные коридоры на харьковском и мариупольском направлениях. Также по его данным, украинская сторона открыла аналогичные коридоры в запорожском и донецком направлениях.

Мизинцев заверил, что Россия готова развернуть гуманитарные коридоры на любых направлениях и обеспечить безопасную эвакуацию мирных жителей.