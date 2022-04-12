Экс-депутатка Наталья Никитенко в своем фейсбуке раскритиковала пенсионную реформу, которую презентовали 11 апреля.

«Наше правительство идет, не зная сомнений и эмоций. Правительство стремится отнять у них [пенсионеров] последнее», – возмутилась экс-депутатка. Она отметила, что власть пытается «лишить жалких грошей тех, кто по каким-то причинам не смог получить трудовой стаж».

«И не важно, что ты можешь быть матерью, которая воспитывала детей или может в 90-е вынуждена была работать в “черную” без трудовой [книжки]. В этом виноват не труженник, но наказывают его. Хотят лишить пенсий тех, кто получая копейки, вынужден работать, чтобы иметь возможность платить по счетам и покупать лекарства. Власть особенно не любит женщин. Им теперь придется работать дольше», – написала она.

Никитенко отметила, что государство должно обеспечить граждан достойной старостью.

«Власть кричит о своих экономических победах, Кумтор наш, золото теперь можно грести. Тогда зачем грабить самых бедных и беззащитных – пенсионеров? Судя по всему, эта власть не думает жить на пенсию в нашей стране. Но мы то будем. Я требую остановить этот беспредел», – написала Никитенко.

Изменения в пенсионной системе

В парламенте 11 апреля обсудили реформирование пенсионной системы Кыргызстана. Замглавы Социального фонда Гульнура Жуматаева предложила принять несколько нововведений.

Например, она заявила о необходимости повысить пенсионный возраст для женщин.

На заседании Жуматаева сказала, что около 70% всех пенсионеров составляют женщины, а также продолжительность жизни женщин в среднем выше, чем у мужчин. По ее словам, Соцфонд предлагает поднять пенсионный возраст женщин с 58 до 60 лет.

О повышении пенсионного возраста также высказался замглавы Кабинета министров Эдиль Байсалов. Он сказал, что пенсионный возраст предлагают увеличить, так как уровень и продолжительность жизни увеличивается с каждым годом.

Запрет на работу для военнослужащих пенсионеров

Соцфонд также предлагает ввести для военнослужащих запрет на одновременное получение пенсии и заработной платы. Жуматаева пояснила, что это касается военнослужащих, которые продолжают работать после выхода на пенсию.

Она отметила, что военнослужащие выходят на пенсию намного раньше обычных граждан, примерно в 40-42 года и при этом продолжают работать.

В пример замглавы Соцфонда привела Россию и Казахстан, где, по ее словам, военнослужащие получают пенсию после того, как оставят службу.

Министерство обороны выступило против инициативы Социального фонда по реформированию пенсионной системы.

В министерстве считают инициативу Соцфонда об отмене выплаты пенсий работающим гражданам, в том числе военнослужащим, «нецелесообразной, крайне непродуманной и неуважительной». В Минобороны отметили, что военные страны несут службу в сложных условиях «обеспечивая мирный труд граждан», а не просто «работают».

Подсчитав время службы, в ведомстве добавили, что в среднем, служебное время военного составляет 60-80 часов в неделю, в отличие от 40 часов в неделю, которые работают сотрудники Соцфонда. Вместе с этим в ведомстве предложили сотрудникам Соцфонда лично посетить воинские части в высокогорных районах Баткена, Маргуна и Нарына, чтобы ознакомиться с условиями проживания и службы, и сравнить их с условиями работников Соцфонда.

Плательщиков мало, а пенсионеров много

По информации Социального фонда за декабрь 2021 года, в Кыргызстане 687 тысяч пенсионеров. Средний размер пенсии в 2021 году составил 6 тысяч сомов. При этом, сейчас минимальная пенсия в Кыргызстане – 1500 сомов.

Эдиль Байсалов считает, что в Кыргызстане есть одна важная проблема — маленькое количество людей, которые перечисляют средства в Соцфонд и Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС).

Он также добавил, что сборов в системах пенсионного и медицинского страхования не хватает, поэтому государство выделяет дополнительные средства из республиканского бюджета.

При этом, в октябре 2022 года Социальный фонд Кыргызстана планирует повышение пенсий на 50%. Об этом сообщил глава ведомства Бактияр Алиев на заседании парламента 9 марта 2022 года.

По словам Алиева, на повышение пенсионных выплат в этом году уже выделено 700 млн сомов, но правительство рассматривает вопрос о дополнительном выделении денег из бюджета из-за роста цен и курса доллара.