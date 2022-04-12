Журналисты MediaHub в своем новом расследовании рассказали, как энергетики путем коррупционных схем совместно с начальниками списывают миллионы из госбюджета.

«Мертвые души»

Журналисты выявили, что энергетики списывают долги путем двух схем, одна из которых называется по-гоголевски — «мертвые души». По этой схеме счет за электроэнергию приходит к несуществующим абонентам – на дома, в которых никто не живет или по неправильному адресу.

Журналисты обошли абонентов, которым приходят счета на большие суммы и выявили десятки коррупционных фактов.

Абонент Айбек Алиев рассказал журналистам, что ему принадлежит земля в Иссык-Ате, которая на протяжении 25 лет стоит без пользования. По его словам, он получил справку с айыл окмоту о том, что дом с 1995 года не функционирует, несмотря на это с 2018 года начали приходить квитанции за свет.

«Дома уже нет, нет ни столбов, ни счетчика, ни проводов, а счета приходят. В прошлом году в ноябре Садыр Жапаров поручил генпрокурору провести проверку в энергосистеме. Я обрадовался. Думал, будут привлечены к ответственности причастные лица, но этого не произошло», – жалуется Аалиев.

Эксперт в сфере энергетики Расул Умбеталиев рассказал, что «мертвые души» – это схема, когда счета за использованную электроэнергию вешают на несуществующих абонентов.

«Энергетики в целях увеличения дебиторской задолженности, находят неиспользованные дома и пишут, что они пользуются электроэнергией. Там коррупция. Так и списывают», – говорит Умбеталиев.

Сотрудник в энергетической сфере предоставил журналистам список абонентов из внутренней базы «Северэлектро». В списке было 827 абонентов с Чуйской области с адресами и долгами.

Журналисты посетили дома из списка и обнаружили, что большинство из них — нежилые.

«В одном доме с долгом в 2 миллиона сомов никто, как оказалось, не живет. В другом доме есть долг более трехсот тысяч сомов, но он находится в развалившемся состоянии, а провода разрезаны. Еще в двух домах с долгами 74 и 27 тысяч сомов тоже никто не проживает», – рассказали журналисты, и добавили, что из 52-х адресов 27 вызывают подозрения.

«Деньги в левый карман»

Журналисты помимо схемы «мертвые души» выявили и другие пути списывания денег.

В редакцию MediaHub поступили жалобы на бездействие руководителей Генпрокуратуры и ГКНБ. Источник, трудящийся в сфере энергетики, рассказал о подозрительных процессах в Таласском филиале «Северэлектро».

Журналисты, проверив его слова, выявили, что в феврале 2019 года Покровское айыл окмоту в Таласской области заплатил за электроэнергию 115 тысяч сомов. Однако на баланс айыльного округа поступила лишь половина средств, остальные деньги были распределены между сотрудниками РЭС и абонентами.

Источник сообщил, что в 2020 году написал заявление главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву и генпрокурору Курманкулу Зулушеву. С прокуратуры ответили, что начато досудебное производство.

В «Северэлектро» ответили журналистам, что не могут предоставить информацию по этому делу, так как ведется следствие. Таласская прокуратура подтвердила, что следствие идет.

«Так, акт который был составлен в 2020 году, правоохранительные органы расследуют уже два года», – рассказали журналисты.