Депутат Дастан Бекешев продолжает настаивать на том, что все школы в Бишкеке будет строить «Экспресс-строй КГ» без участия в каком-либо тендере. Об этом депутат заявил еще 11 апреля, однако информацию о строительстве школ в тот же день опровергла пресс-служба мэрии столицы.

В муниципалитете пояснили, что компания «Экспресс-Строй КГ» хотела выступить подрядчиком по строительству школ в Бишкеке и даже дала гарантийные обязательства мэрии, однако договора никакого не заключали. В мэрии подчеркнули, что все закупки по строительству школ будут произведены в строгом соответствии с законодательством в сфере госзакупок.

Бекешев заявил, что одним сообщением тут «не отделаться» и потребовал у Кабмина опубликовать распоряжение о передаче строительства школ Бишкека единственной компании. Бекешев опасается, что «замечательное начинание» могут погубить коррупционные схемы.

«Интересно, сколько стоит или кем нужно стать, чтобы Министерство юстиции закрывало или искажало данные о близкой тебе компании? С этим ОсОО “Экспресс-строй КГ” выяснилось, что база данных Министерства юстиции по регистрации юридических лиц легко корректируется» , — подчеркнул он.

Ранее депутата Бекешева насторожило, что о компании и ее руководителях мало что известно.

По данным Минюста, ОсОО «Экспресс-строй КГ» начало свою деятельность в 2020 году. Компания занимается строительством жилых и нежилых домов.

24 марта 2022 года прошла перерегистрацию. Сейчас руководителем и учредителем компании является Кочкорбек Жуманазаров. Он также руководит еще несколькими компаниями — ОсОО «Чок-Тал-Сити», ОсОО «Модуль Хаус», ОсОО «Евро Шпал», ОсОО «КЖ Глобал Компании», ОсОО «КЖ Инвест Компании».

По данным с сайта osoo.kg, видно, что до Жуманазарова, в результате перерегистрации 4 февраля 2022 года, директором компании «Экспресс-строй КГ» был Эрмек Атантаев.

Factchek.kg узнал подробности биографии учредителей компании. Как оказалось, вместе с Антаевым учредителем также был Ахмадшох Азатов.

Издание сообщает, что Азатов – сын директора Национального агентства по инвестициям при президенте КР Равшанбека Сабирова. Владеет двумя компаниями. Помимо ОсОО «Экспресс-Строй КГ» на него зарегистрированы “Страус кей джи» и ОсОО «Бетон Профи».

Также выяснилось, что «Экспресс-Строй КГ» ранее принадлежала Нурдину Сабирову – еще одному сыну Равшанбека Сабирова. Но в феврале текущего года прошла перерегистрацию и обрела новых учредителей.

В пресс-службе мэрии Бишкека сообщали, что в 2022 году в Бишкеке планируется завершить строительство и ввести в эксплуатацию 15 школ, а также учебных корпусов к уже существующим.

В мэрии рассказывали, что сделано это будет за счет республиканского бюджета по поручению президента Садыра Жапарова.