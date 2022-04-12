Для погашения задолженностей демонтированной гостиницы «Иссык-Куль» выделено 42,5 млн. сомов. Об этом у себя на Telegram-канале рассказал депутат Дастан Бекешев.

Он отметил, что средства пойдут на погашение долгов перед коммунальными службами, соцфондом и налоговой.



«Как мне сообщили, на сегодняшний день не закончившийся демонтаж гостиницы уже обошелся [государству] в 9 миллионов сомов» , – подчеркнул Бекешев.

Гостинице «Иссык-Куль» до ее сноса было 38 лет. Ее построили в 1984 году. 14 лет она простояла неиспользуемой — как гостиницу здание перестали использовать в 2007 году.

Долгое время гостиница носила статус памятника архитектуры и была на балансе управделами президента. В апреле 2021 года мэрия Бишкека лишила гостиницу «Иссык-Куль» статуса архитектурного памятника.

Снос гостиницы «Иссык-Куль»

О планах властей снести гостиницу стало известно в декабре 2021 года, когда у в администрации президента сообщили, что эксплуатация здания гостиницы «Иссык-Куль» «опасна и невозможна».

По данным ведомства, для реконструкции гостиницы «потребовалась бы сумма, которая практически соразмерна строительству нового здания».

На месте гостиницы планируется построить новый государственный административный комплекс. Решение приняли «для более рационального использования средств, для разгрузки автомобильных дорог и улучшения эстетического вида столицы».