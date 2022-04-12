Замглавы Кабмина Эдиль Байсалов в эфире программы «Актуальный разговор» заявил, что, когда он говорил о том, что «государство ничего не должно» своим гражданам, речь шла только о пенсиях.

Он сказал, что государство не оставит одиноких граждан на старости лет умирать и будет выплачивать им пособие.

«Человек, который одинок и у него нет собственности, ему грозит голодная смерть. Но конечно же, государство никого не оставит и выделит пособие, но по бедности, нищете и старости. Пенсия – это то, на что человек отчислял, и когда он постареет , у него будет накопительный счет», – сказал Байсалов.

Байсалов отметил, что «раньше любой гражданин мог рассчитывать на какую-то пенсию, но сейчас такого нет».

«У многих людей совсем нет стажа, потому что последние 30 лет никто не делал отчислений. У них пенсия полторы тысячи сомов. А потом получается, что государство ответственно, почему у него такая низкая пенсия. На самом деле это из-за неформальной экономики. Это даже не пенсия, а пособие по старости», – сказал Байсалов.

«Государство вам ничего не должно»

На парламентских слушаниях по вопросам реформирования пенсионной системы на 2023-2026 годы замглавы Кабмина Эдиль Байсалов заявил, что граждане должны копить на пенсию и государство им ничего не должно.

«Продавцы на рынке, мигранты, фермеры, большинство граждан ни в ФОМС, ни в Соцфонд ничего не оплачивают. Плательщиков мало. Надо объяснить гражданам, что надо копить на пенсию, и государство ничего им не должно», — сказал он.

Байсалов добавил, что социальные отчисления делают в основном крупные компании.

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