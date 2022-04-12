В Оше милиция задержала 63-летнего мужчину, который несколько раз ударил свою жену кухонным ножом. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Оша.

По данным милиции, мужчина напал на 58-летнюю жену 7 апреля во дворе дома. На шум сбежались соседи, который остановили нападение, а затем доставили женщину в больницу. Сейчас пострадавшая находится в реанимации.

Задержанный. Фото: УВД Ош.

Мужчину задержали и завели уголовное дело по статье «Убийство». 9 апреля Ошский городской суд постановил арестовать мужчину на время следствия.

В Кыргызстане по данным Генпрокуратуры, за почти десять лет было возбуждено 762 уголовных дела по статье «Убийство», где убитой была женщина.

Подавляющее число этих убийств было совершено мужчинами – в среднем, восемь из десяти. Чаще всего женщин в Кыргызстане убивают их мужья и интимные партнеры, а фемицид является прямым следствием семейного насилия.

Фемицид — убийство женщины, совершаемое, как правило, мужчиной на почве ненависти к женщине, гендерной дискриминации, и/или в результате гендерного насилия при попустительстве государства.

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