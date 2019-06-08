Экс-президент Алмазбек Атамбаев выступил на митинге СДПК против коррупции. В очередной раз критикуя своего преемника — президента Сооронбая Жээнбекова — он несколько раз повторил, что глава государства считает страну колхозом, а народ — баранами.

Атамбаев заявил, что Кыргызстан должен быть парламентской республикой, хотя депутатов называл не иначе, как «чимкирик-парламент» — сопливый парламент или парламент-сопля.

Атамбаев сделал заявление на фоне конфликта с Жээнбековым, который длится уже больше года. В ходе конфликта партия СДПК раскололась на сторонников Жээнбекова и сторонников Атамбаева, многие приближенные экс-президента оказались за решеткой.