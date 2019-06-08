Амстердам известен широкими каналами, узкими домиками и своей толерантностью, хотя сейчас в городе проходят весьма радикальные перемены, связанные с миллионами туристов, которые ежегодно туда приезжают (около 10 млн туристов в 2017-м году, прим. Kloop.kg).

Кажется, что толерантность достигла какого-то максимума в столице Нидерландов — жители Амстердама жалуются на то, что улицы заполонили туристы на велосипедах, а власти активно советуют путешественникам ехать в другие части страны.

Эллен ван Лун занимается будущей планировкой города. Она, как и многие жители Амстердама, волнуется, что из-за большого наплыва туристов, город потеряет свой шарм. Тем не менее, она признает пользу от туризма, который приносит в казну города около 91,5 млн долларов США ежегодно.

«Мы не хотим превратиться в Венецию. Сегодняшняя проблема в том, что туристы настолько полюбили Амстердам, что их стало слишком много», — говорит она.