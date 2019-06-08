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Если же вам не интересен текст про Амстердам, то советуем вам прочитать нашу историю о том, как женщины в бишкекском жилмассиве задолбались жить в ужасных условиях и меняют их к лучшему.
Амстердам известен широкими каналами, узкими домиками и своей толерантностью, хотя сейчас в городе проходят весьма радикальные перемены, связанные с миллионами туристов, которые ежегодно туда приезжают (около 10 млн туристов в 2017-м году, прим. Kloop.kg).
Кажется, что толерантность достигла какого-то максимума в столице Нидерландов — жители Амстердама жалуются на то, что улицы заполонили туристы на велосипедах, а власти активно советуют путешественникам ехать в другие части страны.
Эллен ван Лун занимается будущей планировкой города. Она, как и многие жители Амстердама, волнуется, что из-за большого наплыва туристов, город потеряет свой шарм. Тем не менее, она признает пользу от туризма, который приносит в казну города около 91,5 млн долларов США ежегодно.
«Мы не хотим превратиться в Венецию. Сегодняшняя проблема в том, что туристы настолько полюбили Амстердам, что их стало слишком много», — говорит она.
Амстердам стал олицетворением чрезмерно популярного туристического города — из-за довольно дешевых авиабилетов, туристы сами же портят себе впечатления от места, куда они приехали. Подобное уже случилось в Венеции и в других известных туристических городах Европы.
В 2018 году город посетило около 18 млн человек, но ожидается, что к 2030 году эта цифра достигнет 42 млн человек — поэтому уже сейчас власти города начали принимать меры.
Чиновники, отвечающие за развитие туризма в стране, приняли смелое решение, по которому Нидерланды больше не будут рекламироваться как туристическая страна. Теперь нидерландские власти будут больше заниматься управлением популярных среди туристов городов, нежели их развитием.
Они также считают, что если не принять меры уже сейчас, то вскоре чрезмерное количество туристов негативно отразится на инфраструктуре Амстердама.
Для этого власти либо ограничат, либо полностью запретят проживание и развлечения для тех туристов, которых они посчитают «неугодными». Кроме этого, путешественников будут направлять в другие части страны. Некоторые меры уже вступили в силу.
Разгрузка центра и защита тюльпанов
Знаменитую надпись и один из символов города «Я Амстердам» вывезли за пределы центра в прошлом году. Власти приняли такое решение из-за того, что возле нее собиралось слишком много туристов, хотя пространство возле стенда было довольно ограниченным.
Двухметровые буквы переставили в менее популярные районы города, чтобы привлечь туристов ехать туда, и тем самым, разгрузить центр Амстердама.
Массовый туризм также негативно повлиял на еще один символ Нидерландов — многие путешественники вытаптывают тюльпановые клумбы в городе. Власти даже выпустили буклет о том, чего нельзя делать, фотографируясь на фоне цветов.
«Тюльпаны действительно принадлежат нашей культуре, нашему наследию», — считает флорист Флориан Сейд.
В провинции Болленстрик, которая славится своими тюльпанами, вокруг полей установили таблички с надписью: «Наслаждайтесь цветами, уважайте нашу гордость».
Некоторые нидерландские фермеры даже обнесли свои цветочные поля заборами, чтобы оградить их от повышенного туристического внимания.
Красный свет для туристов
Меры по уменьшению туристического внимания коснулись еще одного символа Амстердама. Городские власти объявили о прекращении туров в квартал красных фонарей, который расположен в центральной части города.
Эти меры объяснили тем, что туристы принимают секс-работниц и работников за достопримечательность. У работающего в этом квартале туристического бизнеса есть время до 1 января 2020 года, чтобы плавно свернуть свою деятельность.
Причинами своей популярности Амстердам обязан многим факторам, но несомненно на это повлияли свобода и либеральность в городе. Например, в 2000 году в Нидерландах легализовали проституцию, хотя это практиковалось за много лет до этого.
Так в стране возникло понятие, которое в Нидерландах называют «гедоген» — легализация того, что раньше считалось незаконным.
Этот же термин упоминается и в отношении легализации некоторых наркотиков. Например, к разрешению марихуаны в Нидерландах с 1976 года. Технически, наркотики в стране запрещены, однако власти разрешают человеку иметь до пяти граммов вещества, с условием личного употребления.
В 2001 году Нидерланды стали первой в мире страной, разрешившей однополые браки — в том же году в Амстердаме прошла первая однополая свадьба.
Хотя сейчас Амстердам и славится свободой и толерантностью, город не всегда был таким. Ярким примером является дом-музей Анны Франк, еврейской девочки, которая родилась в Германии, а позже жила в Нидерландах во время нацистской оккупации.
После музея нидерландского художника-постимпрессиониста Винсента Ван Гога и Рейксмюзеума — художественного музея — дом-музей Анны Франк является третьем по популярности среди туристов.
Темные страницы истории
Анна Франк умерла в нацистском концентрационном лагере в 1945 году, ей было всего 15 лет. Девочка до сих пор считается одной из самых знаменитых жительниц Амстердама.
Директор музея Анны Франк Рональд Леопольд гордится тем, что живет в таком толерантном городе, как Амстердам. «Здесь каждый может быть самим собой, это правда. Но у нас есть и темные страницы, и, возможно, эта самая темная из них», — говорит хранитель музея.
По его словам, ежегодно музей Анны Франк посещают около 1,3 млн человек, и половина из всех посетителей — младше 30 лет.
«Я думаю, что это очень важно — узнавать, что происходило здесь во время Второй мировой войны и Холокоста. Это хорошая отправная точка для молодежи, которая хочет узнать об этом», — добавляет Леопольд.
Вторая мировая война навсегда изменила Амстердам, и сегодня, спустя 70 лет, город переживает куда менее приятные перемены.
Власти пока не уверены, что предлагаемых ими мер хватит на то, чтобы спасти Амстердам от краха, к которому может привести его же собственный успех. Эллен ван Лун опасается, что массовый туризм навсегда уничтожит уникальное очарование города.
«В Амстердаме есть что-то, к чему туристы вновь и вновь возвращаются. Но в конце концов, когда их становится слишком много, они сами убивают то, что полюбили здесь в первую очередь», — считает ван Лун.
Оригинал материала опубликован на сайте CNN Travel
Авторы материала: Ричард Квест, Тамара Хардингем-Гилл и Лидз-Ама Аппиа
Пересказ на русском языке: Рустам Халимов и Айгерим Рыскулбекова