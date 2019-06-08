Иван Голунов. Фото: Лика Кремер

Журналист-расследователь Иван Голунов, работающий на издание «Медуза», был задержан днем 6 июня. Голунов утверждает, что при задержании у него изъяли ключи от дома, а в отделении полиции отказались вызвать адвоката, ударили и подкинули в рюкзак наркотики.

Протокол о задержании журналиста был заполнен лишь утром следующего дня. Тогда же полиция сообщила о его задержании другим журналистам. После обыска квартиры следствие опубликовало фотографии наркотиков, якобы найденных у него дома — однако по словам близких и коллег Голунова, они были сделаны не в его доме. Всего МВД опубликовало девять фотографий и признало, что восемь из них были сделаны не в квартире журналиста.

ГУ МВД России по г. Москве

Голунова обвиняют в покушении на сбыт особо крупной партии наркотиков, за что ему может грозить 10-20 лет лишения свободы. Он не признает себя виновным и утверждает, что ему подбросили наркотики. Коллеги Голунова считают, что задержание расследователя связано с его профессиональной деятельностью.

Голунов один из самых известных российских журналистов-расследователей — из-за его материалов властям приходилось отменять подозрительные тендеры. Его последний большой материал был посвящен тому, как микрофинансовые организации отбирают жилье у должников. Также Голунов публиковал важные расследования про то, как чиновники, силовики и бандиты делят похоронный рынок, про огромные пентхаусы и прочую недвижимость вице-мэра Москвы Петра Бирюкова, и про мусорные полигоны, создаваемые для вывоза московского мусора.

В защиту Голунова высказались журналисты, общественные деятели и правозащитные организации — все они считают, что расследователя подставили из-за профессиональной деятельности.

Акции в поддержку журналиста прошли в нескольких городах России — сотни людей провели на одиночных пикетах около восьми часов. В Москве на пикете задержали журналистов Илью Азара, Виктора Шендеровича, Александра Поливанова, Григория Туманова, Викторию Ивлеву, Александра Горбачева и литературного критика Анну Наринскую. После освобождения многие из них вернулись на пикет.