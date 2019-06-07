Контекст: В селе Орок Чуйской области 5 июня произошел конфликт, в который оказались втянутыми почти все жители села. На место стычки приехало высшее начальство МВД, силы милиции и спецназа, а также областное руководство в лице полпреда Туйгунаалы Абдраимова.

Журналисты, которые работали в это время в Ороке, попросили Абдраимова прокомментировать ситуацию. Чиновник начал разговор с представителями СМИ, однако вскоре отказался отвечать на вопросы журналистки одного из изданий, заявив, что ему «не понравилось ее лицо».

Поведение Абдраимова вызвало общественный резонанс и премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев заявил, что его действия «бросают тень» на всю исполнительную власть, а депутат Дастан Бекешев предложил уволить полпреда.

Абдраимов дал большое интервью «Азаттыку» 7 июня, в котором он объяснил причины своего поведения. «Клооп» выбрал самое главное:

Разозлили журналисты. Чиновник рассказал, что приехал в Орок и провел переговоры с местными жителями и милиционерами. После этого к нему подошли журналисты, чтобы задать вопросы. Абдраимов начал отвечать гостелеканалу «Ала-Тоо 24», но в это время другая журналистка начала спрашивать его о том, когда он приехал в село, а также его чуть не ударили микрофоном. «Я разозлился, сказал: “Прекращайте”, и ушел», — объяснил он.

«Хорошенькая» журналистка. Чиновник считает, что фраза «ваше лицо мне не нравится» — не является оскорблением. «Я не оскорблял, я очень разозлился. А когда злишься, разве будешь плакать, смеяться? Я сказал, что лицо не нравится. Это не издевательство и не оскорбление. Она хорошенькая», — пояснил полпред.

Попрошу прощения, как у девушки. Абдраимов заявил, что ни у кого не будет просить прощения под давлением. «Как у журналистки, у нее я не буду просить прощения. Как у девушки, возможно, я неправильно сказал, и позже, при встрече, попрошу прощения», — сказал Абраимов.

Полпред пояснил, что у работников СМИ «должна быть этика», поэтому он не собирается просить у журналистки прощения. «Она грубо спросила, а я грубо ответил», — добавил он.

Абдраимов также назвал «провокаторами» тех журналистов, которые 6 июня пришли к нему за комментариями по этой ситуации. «Некоторые журналисты так надоели людям. По-моему мнению, нужно проводить отбор и “просеивать” журналистов», — заявил полпред.

Полное интервью полпреда Абраимова «Азаттыку»

Причин для ухода в отставку нет. По словам Абдраимова, не все кыргызстанцы требуют его увольнения, а лишь «10-15 человек, которые под [разными] никами написали свое мнение». «Они в один день ругают одного человека, а в другой — другого», — считает полпред.

Он также посоветовал кыргызстанцам посетить Индию для того, чтобы понять, насколько хороша жизнь в Кыргызстане. «Я вчера говорил премьер-министру, чтобы отправить наших людей в Тадж-Махал, чтобы они увидели насколько они счастливые люди. Чтобы они посмотрели на жизнь в Индии — бедность, лишения — и тогда кыргызский народ поймет в каких хороших условиях они живут», — заявил полпред.

Он добавил, что готов уйти в отставку «прямо сейчас», если жизнь в стране после этого улучшится.

Собираюсь пойти в депутаты. Снова. Полпред заявил о планах баллотироваться в парламент на предстоящих выборах, которые пройдут в стране осенью 2020 года. Он не назвал партию, в составе которой он будет выдвигаться. «Все знают, что сейчас в парламенте сидят полукриминальные люди. Это неправильно», — считает он.

Абдраимов уже был депутатом с 1995 по 2000 год.

Я просил Атамбаева и Жээнбекова прекратить конфликт. По словам Абдраимова, он встречался и с экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым, и с его преемником Сооронбаем Жээнбековым, и во время этих встреч он говорил им прекратить затянувшийся между ними конфликт. Абдраимов заявил, что Атамбаев с ним «согласился», а Жээнбеков сказал, что «подумает» об этом.

Соавтор: Айдай Эркебаева