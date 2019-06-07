Парламентарий сообщил изданию «АКИпресс» о том, что его вызывали на допрос по делу об освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Криминальный авторитет вышел на свободу по поддельному диагнозу «лейкоз» в 2013 году. В то время Рысалиев возглавлял Госслужбу по исполнению наказаний.

По данным издания, Рысалиев находится в следственном управлении МВД с 10 утра. Однако другие СМИ пишут, что нардеп находится в МВД с двух часов дня.

В самом министерстве не подтвердили и не опровергли эту информацию.

Около месяца назад Рысалиева уже вызывали на допрос и тогда он заявил, что нужно допросить нескольких бывших чиновников, которые связаны с этим делом — экс-президента Алмазбека Атамбаева, экс-генпрокурора Аиду Салянову, бывшего первого вице-премьера Шамиля Атаханова и других.

Он заявлял, что у него на руках есть доказательства вины некоторых чиновников, однако имен он не назвал.

«Пятый год я не могу смотреть людям в глаза, куда бы ни пошел, все говорят: Ну, как твой друг Батукаев, с ним все хорошо? Такие слова звучат порой и от моих друзей. Очернившие меня люди должны понести наказание», — сказал он.

Сейчас Салянова и Атаханов задержаны по этому делу. МВД пока не вызывало Атамбаева на допрос, однако некоторые фигуранты этого дела заявляют, что именно экс-президент давал приказ об освобождении криминального авторитета.

Власти возобновили дело об освобождении Батукаева весной 2019 года. После возобновления уголовного дела милиция задержала врачей, судью, который выносил решение по этому делу, и прокурора.

Дело Батукаева может стать одним из поводов для привлечения к ответственности Атамбаева. Параллельно с расследованием его оппонент и президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал закон, согласно которому экс-президентов могут лишать неприкосновенности и привлекать к уголовной ответственности. Конфликт между Атамбаевым и Жээнбековым длится более года.

Соавтор: Айгерим Рыскулбекова