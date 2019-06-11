«Автор идеи Сергей Семенович [Собянин], мы только проводники идеи», — рассказывал в 2013 году вице-мэр Москвы Петр Бирюков, комментируя новогоднюю Москву, расцвеченную праздничной иллюминацией и световыми инсталляциями. Именно Собянину, сменившему в 2010 году Юрия Лужкова на посту мэра, принадлежала идея украсить центр на зимние каникулы — и с каждым годом эта идея воплощается все с большим размахом.

До 2016 года большую часть расходов (80%) на новогоднее оформление города брали на себя частные компании — городские власти отвечали только за обмотку деревьев в центре светодиодными лампами, тратя на это несколько сотен миллионов рублей. В этот раз, однако, все изменилось: на организацию новогодней иллюминации мэрия решила потратить 5,8 миллиарда рублей (а на праздничное оформление в целом — в общей сложности почти 6,7 миллиарда). Основным источником денег стала ежегодная компенсация из федерального бюджета, которая платится Москве за то, что она исполняет функции столицы. Сумма этой компенсации в 2016 году составила почти 12 миллиардов рублей (при этом любопытно, что в 2004-м выплаты Москве были приостановлены — и возобновились уже при мэре Собянине).

До середины 2016 года за праздничное оформление города отвечал департамент СМИ и рекламы. Теперь развешиванием гирлянд на улицах Москвы занимается Объединенная энергетическая компания (ОЭК), которую курирует вице-мэр по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Наталья Сергунина. За последние три года под ее контроль перешли несколько проектов, которыми ранее занимался бывший глава департамента культуры Москвы Сергей Капков, — например, реконструкция ВДНХ и проведение городских фестивалей. Именно ОЭК с сентября 2016-го провела, по подсчетам «Медузы», более 250 тендеров на обновление праздничной иллюминации и создание декоративных фигур и инсталляций, общая сумма которых составила 6,69 миллиарда рублей.