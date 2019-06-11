12 января «Медуза» опубликовала материал о том, сколько денег правительство Москвы потратило на городскую иллюминацию по случаю новогодних праздников и какие компании распределили между собой эти деньги. Теперь спецкору «Медузы» Ивану Голунову удалось выяснить, что закупочная цена одного из самых заметных декорационных элементов — гирлянд на Тверской в форме фужеров — была завышена приблизительно в пять раз, а появились они на несколько дней раньше, чем был заключен контракт на их установку.

Фонари в начале улицы Тверской к Новому году украсили световыми конструкциями, похожими на фужеры с шампанским. За 64 «бокала» город заплатил 143,4 миллиона рублей. Большая часть этих денег досталась компании «Форум». Она принадлежит Ольге Керецман, адвокату «СМП-банка», которым владеют миллиардеры Аркадий и Борис Ротенберги. Итоги конкурса подвели 19 декабря, а контракт с «Форумом» был подписан 21-го. На поставку и установку бокалов, согласно контракту, было отведено два дня (как уже сообщала «Медуза», в штате компании «Форум» работает три человека).

Ко времени подведения итогов конкурса «бокалы» на Тверской уже установили. Еще 16 декабря мэр Москвы Сергей Собянин на Тверской площади открыл новогодний фестиваль «Путешествие в Рождество». «Вместе с детьми и Дедом Морозом мэр Москвы зажег праздничные огни над столицей, нажав на символическую кнопку», — сообщала пресс-служба мэрии. Судя по фотографиям, размещенным на сайте мэрии, символическая кнопка также зажгла «фужеры с шампанским», которыми были декорированы фонари вдоль Тверской. Днем позже агентство «Москва», принадлежащее мэрии, разместило видео с работающими фонарями.

Согласно тендерной документации, для создания «бокалов» должны быть использованы гирлянды Champs Élysées производства французской компании Blachere Illumination. В каждом «бокале» на Тверской были использованы гирлянды FL216W-CE; стоимость одной, согласно прайс-листу производителя, составляет 1750 евро (с учетом доставки в Россию и оптовой скидки).

«Медуза» подсчитала общую стоимость декорирования одного «фужера» на Тверской. Для каждого из них использовались три гирлянды (общая стоимость — 5250 евро), которые закрепляются на кронштейн (1200 евро), декорированный 40 снежинками-блестками (600 евро).

Аналогичные конструкции «бокалов» с 2015 года устанавливаются около столичных торговых центров «Мега». Стоимость «бокалов» вместе с установкой и демонтажем в 2015 году составила около ста тысяч рублей, а ежегодные затраты на установку и демонтаж конструкции составляют около 20 тысяч рублей, сообщил «Медузе» представитель торгового центра.

Если предположить, что «Форуму» монтаж и демонтаж обошелся во столько же, получается, что общие затраты на один бокал составили примерно 475 тысяч рублей (евро переведены в рубли по курсу ЦБ на 19 декабря, когда подвели итоги тендера). По результатам тендеров каждый из 64 «бокалов» обошелся столичному бюджету в 2 241 630 рублей.