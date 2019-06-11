Комитет по конституционному законодательству 11 июня одобрил законопроект с поправкой, которая предлагает закрепить за женщинами не менее 30% мандатов на выборах в местные кенеши.

Теперь депутаты должны рассмотреть законопроект во втором чтении в комитете. Чтобы предлагаемые квоты вступили в силу, нужно одобрение депутатов в трех чтениях и подпись президента.

Координаторка гендерных программ ПРООН в КР Умутай Даулетова сказала «Клоопу», что активистки и сами представительницы местных кенешей проводят информационную кампанию — 10 июня раздавали листовки депутатам парламента и рассылали факсы с информацией о законопроекте.

«Есть исследования о том, какие препятствия существуют для того, чтобы женщины проходили в местные кенеши. Как раз-таки эта квота поможет преодолеть несколько барьеров», — сказала Даулетова.

Авторы законопроекта предлагают закрепить за женщинами не менее 30% мандатов при выборах в местные кенеши. По задумке депутатов, изначально мандаты будут распределять между женщинами, которые баллотируются в местный кенеш.

При этом удостоверение депутата получат те кандидатки, которые наберут наибольшее количество голосов избирателей среди других женщин-кандидаток.

Но если в избирательном округе нет женщин-кандидаток, то закрепленные за ними мандаты распределят среди мужчин.

Женщины (не) у власти

Последние три года количество женщин-депутатов по всей стране не превышает 11 процентов. Сейчас среди 8700 народных избранников по всей стране их чуть менее тысячи.

Об отсутствии женщин на руководящих постах в регионах заявляла и экс-президент Роза Отунбаева на конференции в начале марта.

По ее мнению, в стране наступили «темные времена» — женщин не допускают к руководящей работе и не дают им решать социальные проблемы.

По словам экс-президента, в стране работают 7 губернаторов, 40 акимов и 35 мэров — среди них нет ни одной женщины.

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