Омбудсмен Токон Мамытов 12 июня обратился к Бишкекскому горсуду с просьбой изменить меру пресечения для экс-генпрокурора Аиды Саляновой с заключения в СИЗО на домашний арест.

Мамытов заявил, что у Саляновой уже есть отсроченная судимость по другому делу, поэтому она не имеет права покидать Кыргызстан, и это делает ее водворение в СИЗО «необязательным». Омбудсмен добавил, что она также жалуется на боли в сердце. У Саляновой есть маленькая дочь — именно из-за наличия ребенка суд и отсрочил наказание для экс-генпрокурора.

Салянову водворили в изолятор 4 июня по делу об о освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

Ее обвиняют в причастности к освобождению в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева по поддельному диагнозу «лейкоз». Но сама Салянова отрицает эти обвинения — по ее словам, она узнала о том, что Батукаева освободили уже после того, как он покинул Кыргызстан.



По делу об освобождении Батукаева властями задержаны экс-вице-премьер-министр Шамиль Атаханов, бывшая министр здравоохранения Динара Сагинбаева находится под домашним арестом, а также в арестованы врачи, которые диагностировали Батукаеву лейкоз.

Многие чиновники, в том числе и депутаты парламента, обвиняют экс-президента Алмазбека Атамбаева в том, что именно он стоял за освобождением Азиза Батукаева.

Соавтор: Милана Синиси