Пользовательница фейсбук Зарема Султанбекова написала в фейсбуке, что в Ошском аэропорту задерживают рейсы, вылетающие в Бишкек,

«Сидим в аэропорту Оша в полном хаосе: рейсы отложили из-за саммита, людей продолжают пускать в накопитель. Никто не знает, когда какой вылет. Спасибо большое!» — сообщила она.

Пресс-секретарь аэропорта «Манас» Алия Курбанова подтвердила задержку рейсов из Оша и объяснила, что так происходит из-за вылета участников ШОСа из Бишкека.

«На какой-то период в рамках безопасности рейсы задерживают. Участники саммита по очереди улетают из аэропорта “Манас” и он не может принимать другие рейсы. Но скоро пассажиры улетят», — сообщила Курбанова.

Но Курбанова не смогла уточнить точное время, когда аэропорты начнут работу в штатном режиме.