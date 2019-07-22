Аппарат Жогорку Кенеша объявил тендер на закупку оборудования для системы контроля и управления доступом в подвальные помещения за 2,3 млн сомов.

Среди другого необходимого оборудования перечислены видеорегистраторы, видеокамеры, мониторы, датчики, электромеханические замки и жесткие диски.

В описании тендера говорится, что новое оборудование необходимо, чтобы «исключить возможность утечки информации с персональных компьютеров депутатов и объектов госохраны». Подвалы парламента хотят обезопасить от «проникновения злоумышленников».

«Ранее утечек не было и в подвалы никто не проникал. Но там расположены все коммуникации — электричество, компьютерные хабы, телефонные сети. Сейчас это все закрывается на обычный ключ, но сейчас хотят, чтобы туда можно было зайти только по чипам и по ним же можно было отследить какой сотрудник и во сколько зашел. Также там необходимо видеонаблюдение», — объяснила пресс-секретарь ЖК Жаныл Сулайманова.